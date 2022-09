Equipe de France : Lucas Digne forfait à son tour, remplacé par le Rennais Adrien Truffert pour la Ligue des nations

L'accumulation de blessés ne s'arrête pas du côté de Clairefontaine. Convoqué lundi 19 septembre pour remplacer Théo Hernandez, victime d'une déchirure à l'adducteur droit, Lucas Digne a déclaré forfait, mardi 20 septembre, pour les deux matchs de Ligue des nations contre lAutriche et le Danermak.

"Touché à la cheville droite, Lucas Digne ne pourra pas participer aux deux matches contre l’Autriche jeudi au Stade de France et au Danemark, dimanche", indique la Fédération française de football dans un communiqué. Il souffre d'un oedème à la cheville droite, et le staff de l'équipe de France a décidé d'appeler le Rennais Adrien Truffert, présent dans le groupe des Espoirs, qui devait jouer en amical l'Allemagne et la Belgique. A 20 ans, il va découvrir le groupe des A pour la première fois.

Cinq novices parmi les 23 Bleus à Clairefontaine

La France, déjà amputée par l'absence sur blessure de Karim Benzema, Paul Pogba ou N'Golo Kanté, avant même l'annonce de la sélection, a, depuis, vu successivement déclarer forfait Adrien Rabiot, Boubacar Kamara, Hugo Lloris, Théo Hernandez et donc maintenant Lucas Digne. Pour ce rassemblement, les Bleus comptent donc cinq novices : Randal Kolo Muani, Youssouf Fofana, Benoît Badiashile, Alban Lafont et Truffert.



Les Bleus affrontent l'Autriche, jeudi, puis le Danemark, dimanche, pour le compte de la Ligue des nations. Ce sont les deux dernières rencontres avant la Coupe du monde au Qatar.