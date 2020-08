Ligue 1 : le coronavirus menace le lancement de la saison

Un entraînement presque habituel, mais sans certitude. À Marseille (Bouches-du-Rhône), le premier match de la saison de Ligue 1 face à Saint-Etienne vendredi 21 août n'est pas sûr de pouvoir se jouer. Un premier joueur a contracté le Covid-19, trois autres sont suspects. Quand un club a quatre joueurs positifs, une commission décide si le match a lieu. Cela fait plusieurs mois qu'il n'y a pas eu de rencontres au stade Vélodrome. Alors les supporters ne cachent pas leur frustration. "C'est une déception parce que c'est un beau match, c'est dommage d'en arriver là à cause d'un virus", témoigne l'un d'entre eux.

37 joueurs malades dans 11 clubs

L'OM n'est pas la seule formation touchée par le Covid-19. En France, depuis la reprise des entraînements, 37 joueurs ont été testés positifs dans 11 clubs différents. À Montpellier (Hérault), six joueurs ont contracté la maladie. Des matchs amicaux ont été annulés. Les clubs doivent intégrer l'épidémie dans leur quotidien. Un nouveau protocole sanitaire devrait être mis en place sous peu et obligera les joueurs à être testés avant chaque match. Dans les tribunes, les quelques milliers de fans acceptés devront respecter le port du masque et la distanciation sociale.