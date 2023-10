Polémique Darmanin-Benzema : "Le ministre de l'Intérieur n'a rien d'autre à faire que de lire des tweets de Benzema ?", tacle Sandrine Rousseau

Gérald Darmanin a accusé Karim Benzema d'être "en lien avec les Frères musulmans". Cette polémique "n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu de ce qui se passe actuellement dans le monde", a regretté la députée EELV-Nupes, vendredi sur franceinfo.

"Le ministre de l'Intérieur n'a rien d'autre à faire que de lire des tweets de Benzema", s'est interrogée vendredi 20 octobre sur franceinfo Sandrine Rousseau, députée Nupes de Paris. Gérald Darmanin a accusé Karim Benzema d'être "en lien avec les Frères musulmans", alors que le Ballon d'or a posté sur le réseau social X (ancienne Twitter) son soutien aux Palestiniens. Le joueur a annoncé jeudi 19 octobre, via son avocat, porter plainte contre le ministre de l'Intérieur.

"Ce qui me choque, alors que nous sommes dans une situation qui, par bien des aspects, est explosive et qui doit nécessiter une attention précise du ministre de l'Intérieur, c'est qu'il s'amuse à regarder les tweets d'un footballeur, a dénoncé Sandrine Rousseau. On est en train de complètement de se ridiculiser". Karim Benzema totalise plus de 20 millions de followers sur X. Gérald Darmanin se dit prêt à retirer ses propos si l'ancien joueur du Real Madrid poste un message pour pleurer la mort de Dominique Bernard tué lors de l'attaque terroriste à Arras (Pas-de-Calais).

"Franchement, on est dans cette situation-là et que fait le ministre de l'Intérieur ? Il lit des tweets. Mais non ! Quand est-ce qu'on réagit ? On est en train de perdre toute notre boussole", s'est emportée Sandrine Rousseau. "La question d'un tweet de Benzema n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu de ce qui se passe actuellement dans le monde", a-t-elle conclu.