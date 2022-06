Ligue des nations : favoris, adversaires de la France, calendrier… Tout savoir sur l'édition 2022-2023

Qui succédera aux Bleus de Didier Deschamps pour cette troisième édition de la Ligue des nations ? La compétition annuelle, qui tente de se faire un nom entre l'Euro et la Coupe du monde, reprend ses droits à compter du mercredi 1er juin avec un match entre la Pologne et le pays de Galles.

Les Tricolores débuteront vendredi face aux Danois avant de défier la Croatie trois jours plus tard. Cet affrontement entre les deux finalistes du Mondial 2018 sera suivi de près, à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar. Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'édition 2022-2023.

France, Belgique, Espagne, Angleterre... Les favoris en répétition avant le Qatar

Les pronostiqueurs devraient, à peu de choses près, cocher les mêmes nations que dans quelques mois au moment d'établir leur liste des favoris pour la Ligue des nations.

Vainqueurs en octobre dernier, les Bleus sont logiquement candidats à leur propre succession. Avec Kylian Mbappé et Karim Benzema, tout juste couronné pour la cinquième fois en Ligue des champions et plus proche que jamais du Ballon d'or, Didier Deschamps sait qu'il dispose d'une force de frappe offensive sans égale.

Reste toutefois à réussir à maintenir ce qui a mené l'équipe de France vers le succès, à savoir son sens collectif. Les derniers aarrivés dans le groupe (Jonathan Clauss, William Saliba, Boubacar Kamara, Moussa Diaby, Christopher Nkunku) ont une opportunité de briller afin de gagner leur billet pour le Qatar en fin d'année.

4️⃣ matchs au programme de nos 24 Bleus, dont 2️⃣ à domicile au Stade de France



03/06 : France-Danemark

10 000 billets disponibles

13/06 : France-Croatie

20 000 billets disponibles

Finaliste malheureuse l'année dernière face aux Tricolores, l'Espagne fait également partie des épouvantails de cette compétition. Les joueurs de Luis Enrique se rappellent très certainement du scénario douloureux vécu à Turin le 10 octobre 2021, avec un but à 10 minutes du terme de la partie de celui qui vient de préférer le PSG au Real Madrid.

Les souvenirs sont, peut-être, encore plus forts pour la sélection belge. Battus 3-2 au terme d'un match fou en demi-finale contre la France, les Diables rouges sont passés à côté d'un premier succès dans une compétition internationale. Ils avaient fini quatrièmes de l'édition 2020-2021 après leur défaite lors de la petite finale contre les champions d'Europe italiens, autres favoris malgré leur absence au Qatar. Les coéquipiers de Thibaut Courtois voudront se mettre sur de bons rails avant le Mondial.

Enfin, il est difficile de ne pas mentionner l'Angleterre parmi les nations à surveiller. Les hommes de Gareth Southgate sont passés à côté d'un premier sacre européen l'été dernier, et entendent bien dépoussiérer l'armoire à trophées, bien vide depuis la victoire en Coupe du monde en 1966.

Les Bleus au révélateur croate, chocs en stock entre l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre

Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des nations, réalisé à la mi-décembre à Nyon (Suisse), a réservé de belles affiches et a relativement épargné les Bleus. Ces derniers défieront le Danemark, la Croatie et l'Autriche, dans la poule 1.

#NationsLeague De sacrés chocs en vue

Dans le même temps, les autres grandes nations feront face à une adversité plus relevée. La poule 3, avec l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne, promet des affrontements intenses. Deux duels entre voisins (Espagne contre Portugal dans le groupe 2, Belgique contre Pays-Bas dans le groupe 4) seront aussi scrutés de près.

Un format inchangé

Le format de cette compétition, en mal de popularité, reste le même que lors de la précédente édition. Les 55 nations reconnues par l'UEFA sont réparties en quatre ligues par niveau (A, B, C et D), elles-mêmes contenant plusieurs poules.

Le système de promotion-relégation sera encore en vigueur, tout comme le "Final Four" entre les quatre vainqueurs de poules en Ligue A. Celui-ci se tiendra en juin 2023. Enfin, cette Ligue des nations peut constituer aussi un mode de qualification pour le prochain Euro. "Les détails sur la façon dont les équipes pourraient obtenir des places de barrage par l'intermédiaire" de la Ligue des nations seront précisés d'ici quelques jours, souligne l'UEFA sur son site.

Les matchs à suivre lors de la Ligue des nations 2022-2023

Journées 1 et 2 : 2-7 juin 2022

Espagne-Portugal (poule A2, 2 juin)

France-Danemark (poule A1, 3 juin)

Belgique-Pays-Bas (poule A4, 3 juin)

Italie-Allemagne (poule A3, 4 juin)

Portugal-Suisse (poule A2, 5 juin)

Croatie-France (poule A1, 6 juin)

Allemagne-Angleterre (poule A3, 7 juin)

Journées 3 et 4 : 9-14 juin 2022

Suisse-Espagne (poule A2, 9 juin)

Autriche-France (poule A1, 10 juin)

Danemark-Croatie (poule A1, 10 juin)

Angleterre-Italie (poule A3, 11 juin)

Suisse-Portugal (poule A2, 12 juin)

France-Croatie (poule A1, 13 juin)

Allemagne-Italie (poule A3, 14 juin)

Journées 5 et 6 : 22-27 septembre 2022

Croatie-Danemark (poule A1, 22 septembre)

France-Autriche (poule A1, 22 septembre)

Italie-Angleterre (poule A3, 23 septembre)

Espagne-Suisse (poule A2, 24 septembre)

Danemark-France (poule A1, 25 septembre)

Pays-Bas-Belgique (poule A4, 25 septembre)

Angleterre-Allemagne (poule A3, 26 septembre)

Portugal-Espagne (poule A2, 27 septembre)

Tirage au sort de la phase finale : à confirmer

Demi-finales : 14 et 15 juin 2023

Finale et match pour la troisième place : 18 juin 2023

Barrages : 21-23 et 24-26 mars 2024