Ligue des Nations : relativement épargnés, les Bleus affronteront la Croatie, le Danemark et l'Autriche

Deux mois après sa victoire en Ligue des Nations, l'équipe de France remet son titre en jeu. La compétition, instaurée par l'UEFA en 2018, sera de retour à partir du mois de juin prochain pour le début de la phase de poules. Ces groupes, justement, ont été tirés au sort à Nyon (Suisse), jeudi 16 décembre. Et les Bleus ont été plutôt épargnés, en héritant du Danemark, de la Croatie et de l'Autriche, dans la poule 1 de la Ligue A.

Pour la deuxième fois, les Bleus retrouvent la Croatie en Ligue des Nations. Laquelle avait laissé un bon souvenir aux Français lors de l’édition 2020-2021 (victoires 4-2 et 2-1). Le Danemark, demi-finaliste du dernier Euro, sera également au programme, tout comme l'Autriche. Un adversaire plus affronté depuis les éliminatoires au Mondial 2010 (une victoire de chaque côté).

Un groupe de la mort avec l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne

Sur le papier, l'équipe de France peut se satisfaire de ce tirage, puisque, dans le même temps, les autres grandes nations feront face à une adversité sans doute plus relevée. La poule 3, réunissant l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne, promet des affrontements endiablés. Les duels entre voisins espagnols et portugais ou belges et néérlandais seront, aussi, scrutés de près.

#NationsLeague Tirage complet des groupes!



Premiers matches le 2 juin.



ℹ️ En Ligue C et D les gagnants et perdants des barrages Kazakhstan-Moldavie (D1/C3) et Chypre-Estonie (D2/C2) pic.twitter.com/XTMAL6pbmG — Nations League (@EURO2024FRA) December 16, 2021

Le format de cette compétition, en mal de popularité, reste le même que lors de la précédente édition. Les 55 nations reconnues par l'UEFA sont réparties en quatre ligues par niveau (A, B, C et D), elles-mêmes contenant plusieurs poules. Le système de promotion-relégation sera encore en vigueur, tout comme le "Final Four" entre les quatre vainqueurs de poules en Ligue A. Celui-ci se tiendra en juin 2023. Enfin, cette Ligue des Nations constituera aussi un mode de qualification pour le prochain Euro, disputé en 2024 en Allemagne.