La France retrouve son "monstre d’orgueil", l'Espagne crie à "l'injustice" après un "but scandaleux"... Le match Espagne-France se poursuit dans la presse

La soirée ne pouvait pas être plus belle pour les Bleus. Dimanche 10 octobre, la France a été sacrée championne de la deuxième Ligue des nations, face à l'Espagne (2-1). "Une autre coupe à la maison", titre joyeusement L'Equipe. Sous la plume de son journaliste Vincent Duluc, le quotidien savoure : "Dans une rencontre éteinte pendant une heure, mais folle et magnifique pour finir, les Bleus ont arraché un nouveau trophée à un peu plus d'un an de la Coupe du monde. L'élan est revenu."

Trois mois après la désillusion de l'élimination de la France en huitième de finale de l'Euro à Bucarest, "cette victoire en Ligue des nations, qui a vu la France succéder au Portugal, va grandement participer à remettre les Bleus à l'endroit, après les doutes de l'été et cinq matches nuls en suivant", poursuit le quotidien sportif.

"Et à la fin, c'est la France qui gagne à nouveau", apprécie Sud Ouest. Pour le quotidien régional, si "les cadres sont toujours là", de jeunes joueurs font aussi la force de ce groupe France, à l'image d'Aurélien Tchouaméni "encore époustouflant".

L'équipe de France est redevenue un "monstre d’orgueil", souligne Le Monde. "En l’espace de trois jours, les champions du monde 2018 sont redevenus cette équipe fâchée avec la défaite, ce monstre d’orgueil qui refuse de tendre l’autre joue quand on la gifle en premier." Car si "les Espagnols ont été, comme prévu, plus cohérents, mieux organisés, presque un peu trop bons élèves", ce sont bien les Français qui ont soulevé la coupe. Et bien que ce ne soit "peut-être que la Ligue des nations, les Espagnols digèrent mal le but accordé à Kylian Mbappé."

Une défaite mal digérée

En effet, si la France savoure ce nouveau trophée, en Espagne, la défaite passe mal. Surtout, ce deuxième but français. Sur le site de Marca, les seuls articles mis en une reviennent sur le but de Mbappé. "Celui qui joue sait que c'est un but illégal", titre le média espagnol. Un but, qui "laisse planer un flot de doutes sur sa légalité", martèle Marca tout au long de l'article. Plus virulent encore, sa une tacle :"Ils tuent le football" à propos de l'utilisation de la VAR.

Pour Sport, il s'agit même d'une "injustice", terme inscrit en lettres capitales en une du quotidien sportif catalan. "Une forte équipe d'Espagne s'est effondrée face à la France de manière scandaleuse avec un but hors-jeu de Mbappé", revendique Sport.

Même son de cloche dans les colonnes du quotidien sportif As, qui regrette d'être passé "à quelques centimètres de la gloire". "C'est ainsi que l'Espagne est restée dans la Ligue des Nations après une finale dans laquelle les Espagnols ont commandé et montré que l'engagement pour un bon football en valait la peine. Mais les buts de Benzema et de Mbappé, ce dernier assaisonné par la VAR et ses lignes fantaisistes, nous ont laissé sans titre", écrit le média espagnol.

L'arbitre mis en cause en Espagne

Celui-ci va d'ailleurs encore plus loin, en mettant directement en cause l'arbitre de la rencontre, le Britannique Anthony Taylor. "L'arbitre anglais fait toujours des erreurs contre l'équipe nationale. Le mois dernier, il a mis la Roja en difficulté en validant un penalty contre Ferran à Stockholm, alors que le match était à 0-1", attaque d'entrée As."Il est inexplicable que l'UEFA ait nommé Taylor pour la finale de la Ligue de nations", poursuit-il encore.

Plus modéré dans ses propos, le Mundo Deportivo salue la prestation de la Roja, malgré la défaite. "L'Espagne tombe la tête haute face à la France", titre le quotidien sportif. "L'Espagne est revenue à une finale neuf ans plus tard et l'a perdue contre la France à San Siro. La Roja n'est pas tombée à cause du match, pas à cause du football, mais à cause de l'absence de but", analyse le média sportif. "Malgré la défaite, nuance encore le Mundo deportivo, l'Espagne sort plus forte de ce tournoi et montre que c'est la voie à suivre pour reverdir les lauriers." Pour garnir la vitrine à trophées, il faudra encore attendre.