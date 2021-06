France-Portugal : "Mission accomplie", "L'horizon se dégage", "Un point qui fait du bien"... La presse française salue la qualification des Bleus

Les Unes s'enchaînent et se ressemblent. Au lendemain de leur match nul face au Portugal (2-2), les Bleus font les gros titres en France jeudi 24 juin. Ce petit point décroché face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo a été largement fêté par les médias nationaux :

Contrat rempli pour les Bleus

Un sentiment de satisfaction se dégage de la presse française. Pour Le Parisien, Midi Libre et la République du Centre c'est "Mission accomplie" pour les Bleus qui s'offrent la tête de leur groupe avec ce match nul face au Portugal. Un score qui contente amplement L'Est Républicain ("Un point qui fait du bien !") et qui laisse présager de belles choses selon les journaux du groupe Nice-Matin ("L'horizon se dégage"). La majorité des quotidiens évoque également le doublé de Benzema et Sud Ouest titre même "Le double effet Benzema", tandis que L'Equipe parle d'un "double déclic".

De nombreux quotidiens soulignent également le caractère instable de la soirée. Une soirée "un peu folle" estime Sud Ouest voire "complètement dingue" selon L'Equipe marquée par les trois penaltys tirés en un match et le chamboulement du classement du groupe au gré des buts inscrits à Budapest et à Munich, où la Mannschaft a finalement arraché le nul à la Hongrie (2-2).

Au Portugal, la qualification de la Seleçao pour la suite du tournoi européen fait également les gros titres. Pour A Bola "Le rêve continue", tandis que Record titre avec soulagement "Ca y est !", tout en mettant l'accent sur la performance de CR7 (qui avec son doublé face aux Bleus, est devenu le co-meilleur buteur de l’histoire en sélection avec 109 buts).

Polémique, politique et suite du tournoi

De son côté, Libération a choisi de traiter l'Euro par le prisme de la politique, en titrant "L'UE s'engage contre la loi homophobe d'Orban", alors que l'UEFA a interdit au stade de Munich de s'illuminer aux couleurs de la communauté LGBTQI+ pour protester contre les lois homophobes hongroises."Jusque-là plutôt précautionneuse lorsqu’il s’agissait de dénoncer les innombrables dérives autoritaires du Premier ministre hongrois, une forte majorité des pays membres de l'Union européenne, semble cette fois décidée à durcir le ton", se réjouit le correspondant du quotidien à Bruxelles, Jean Quatremer.

À la une de Libération ce jeudi :



#Euro2020: l’UE s’engage contre la loi homophobe d’Orban



Agriculteurs : des exploitants exploités ? pic.twitter.com/Igl1uvdDGS — Libération (@libe) June 23, 2021

Enfin, plusieurs journaux ont déjà les yeux rivés sur les huitièmes de finale. L'Equipe ("La Suisse au prochain numéro") et au Télégramme ("Et maintenant la Suisse"), évoquent en Une le prochain match des Bleus, qui affronteront lundi 28 juin leur voisin helvétique pour une place en quarts de finale.