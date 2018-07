France-Russie : Emmanuel Macron va rencontrer Vladimir Poutine en marge de la coupe du monde

En marge de la finale de la Coupe du monde le 15 juillet, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se rencontreront. "Cette rencontre aura lieu avant le match des bleus", précise le journaliste. La rencontre "tombe au meilleur moment pour l'Élysée, c'est-à-dire juste après le sommet de l'OTAN où des tensions entre Européens et Américains ont été observées et un jour avant un sommet Trump-Poutine à Helsinki (Finlande)", poursuit Jeff Wittenberg.

Emmanuel Macron se place au centre des enjeux de la diplomatie mondiale

"L'Élysée considère donc qu'Emmanuel Macron se place au centre des enjeux de la diplomatie mondiale". Lundi 16 juillet, le président français sera de retour en France. "Il recevra à L'Élysée quoiqu'il arrive les joueurs de l'équipe de France avec, de préférence, le trophée Jules Rimet entre les mains".

