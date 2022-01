CAN 2022 : une "consécration" pour les Comores, qualifiés pour la première fois de leur histoire

L'incroyable histoire de la jeune équipe de football des Comores, dont la première Coupe d'Afrique des Nations démarre ce dimanche 9 janvier, commence il y a un peu plus de 15 ans. À plus de 7 000 kilomètres de l'archipel, au complexe de Fontainieu situé dans les quartiers nord de Marseille, le coordinateur technique Salah Adrami engage une équipe de jeunes d'origine comorienne, à un tournoi de football inter-quartiers.

Le défenseur Kassim Abdallah se souvient : "Il a trouvé un capitaine de chaque communauté de Marseille, c'est-à-dire de l'Algérie, de la Tunisie... et comme à Marseille, il y a une grosse communauté comorienne, il a monté la ''Team Comores".

Quelques années plus tard, en 2014, le rêve devient réalité pour la "Team Comores". Enfin reconnue par la Fifa, elle peut se frotter aux plus grands. Le nouvel entraîneur, Amir Abdou, doit à l'époque bricoler pour composer une équipe : "Il a fallu la monter en deux jours. J'ai réussi à rassembler 25 joueurs. Certains venaient de CFA 2, le championnat de France de National 3, d'autres de Ligue 2, et quelques uns jouaient à l'étranger. L'histoire, elle a démarré là", se remémore-il.

Une qualification qui "fait du bien" à tout un pays

Si les premières tentatives sont parfois chaotiques, les hommes d'Amir Abdou font des progrès spectaculaires au fil des ans. Jusqu'au jour de gloire, le 25 mars 2021. Après cinq échecs consécutifs, les "Cœlacanthes" des Comores éliminent le Togo de Claude Le Roy, et se qualifient pour la première fois de leur histoire pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ce jour, le jeune latéral Saïd Bakari n'est pas près de l'oublier : "Après le coup de sifflet final, ça été une explosion dans tout le pays. Ça a été la consécration de tout ce qui a pu se passer. Je pense que ça fait du bien au pays, à tous les Comoriens. Ça n'a pas de prix."

"C'est un parcours de malade" Salim Ben Boina à franceinfo

À la veille de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, ce dimanche 9 janvier, Salim Ben Boina, habitué à garder les cages de l'Union sportive Marseille Endoume Catalans en National 3, mesure le chemin parcouru, depuis les quartiers nord de Marseille jusqu'à la plus prestigieuse des compétitions continentales. "On est parti de Fontainieu, un terrain qui nous est propre, dans nos quartiers, et aujourd'hui, on est devant 30, 40 000 personnes. C'est réel", se réjouit le gardien franco-comorien.

Les Comores affronteront d'abord le Gabon, ce lundi 10 janvier à 20 heures. Les 24 meilleures équipes du continent africain vont s'affronter pendant un mois, jusqu'au 6 février.