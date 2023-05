Lens et Lyon secouent la Ligue 1, Evenepoel écrase déjà la concurrence, Sabalenka reine de Madrid... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

Lens a remporté le choc du week-end en Ligue 1, samedi, face à l'Olympique de Marseille. Remco Evenepoel a lui déjà frappé fort dès l'ouverture du Giro.

Les Grands Tours sont de retour. Le Giro s'élançait dans les Abruzzes, samedi 6 mai, avec un contre-la-montre inaugural que Remco Evenepoel a écrasé. En football, la 34e journée de Ligue 1 a vu Lens remporter le choc du week-end face à l'Olympique de Marseille (2-1) pour prendre une option sur la deuxième place. Dimanche, Lyon a renversé un match dingue contre Montpellier (5-4). Une journée conclue par la victoire de Max Verstappen au Grand Prix de Miami, en Formule 1. Enfin, à trois semaines de Roland-Garros, Aryna Sabalenka et Carlos Alcaraz ont triomphé au tournoi de Madrid.

Giro : Evenepoel marque son territoire

On attendait Remco Evenepoel dès le contre-la-montre inaugural de la 106e édition du Tour d'Italie, c'est peu dire qu'il a répondu présent. Samedi, le champion de Belgique de la spécialité s'est emparé du premier maillot rose tout en reléguant la concurrence à distance à l'issue d'un chronomètre de 19,6 km. Parmi les prétendants à la victoire finale, João Almeida a concédé 29 secondes, Primoz Roglic a perdu 43 secondes, Geraint Thomas compte 55 secondes de débours.

"On avait dit qu'on devrait probablement garder le maillot rose jusqu'à la quatrième étape, a glissé Evenepoel. On verra alors ce qu'on peut faire pour le lâcher. Mais pour l'instant, je profite. C'est une belle manière de revenir sur le Giro." Il a conservé sa tunique rose, dimanche, à l'issue de la deuxième étape marquée par une chute proche de l'arrivée et remportée par l'Italien Jonathan Milan.

Ligue 1 : Lens mate l'OM, Lyon dans l'irrationnel

Le choc de Ligue 1 a tenu toutes ses promesses. Longtemps bousculé par l'Olympique de Marseille, Lens a tout de même réussi à inverser la tendance pour s'imposer (2-1) dans son antre survoltée de Bollaert-Delelis. Seko Fofana a montré la voie aux Sang et Or d'une frappe limpide (1-0, 42e) avant que Loïs Openda ne double la mise à l'heure de jeu (2-0, 60e). Dimitri Payet a réduit l'écart après son entrée en jeu (2-1, 88e) mais il était trop tard pour l'OM. Assuré de retrouver la coupe d'Europe pour la première fois depuis la saison 2007-2008, Lens reprend la deuxième place à six points du PSG, vainqueur de Troyes (3-1) dimanche - et avec deux unités d'avance sur Marseille.

Alexandre Lacazette lors du match de Ligue 1 face à Montpellier, le 7 mai 2023. (OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dimanche, Lyon a remporté un match de folie dans lequel un joueur des deux équipes a inscrit au moins quatre buts pour la première fois depuis 1974 : Elye Wahi pour Montpellier et Alexandre Lacazette pour l'OL. Ce dernier a offert la victoire à Lyon sur un pénalty après dix minutes de temps additionnel (5-4). Une folle remontada puisque les Héraultais menaient 4-1 juste avant l'heure de jeu. Lyon revient à trois points de Lille, 5e, et dernier qualifié pour les joutes européennes.

Tennis : Alcaraz et Sabalenka prennent date pour Roland-Garros

A trois semaines de Roland-Garros, le tournoi de Madrid a donné quelques indications sur les forces en présence. Chez les femmes, le duel du moment entre Aryna Sabalenka et Iga Swiatek a tourné à l'avantage de la première. A l'issue d'une magnifique finale et d'un combat engagé de 2h27, la Biélorusse s'est imposée en trois sets (6-3, 3-6, 6-3) pour remporter une nouvelle fois le WTA 1000 de Madrid après 2021. Elle a surtout pris sa revanche sur Iga Swiatek qui l'avait battue en finale à Stuttgart, deux semaines plus tôt (6-3, 6-4).

Chez les hommes, la logique a été respectée. L'immense favori Carlos Alcaraz a conservé son titre. Opposé à la grande surprise Jan-Lennard Struff - premier joueur repêché des qualifications à rejoindre la finale d'un Masters 1000 -, l'Espagnol a eu besoin de trois sets et de 2h26 de jeu pour se défaire de l'Allemand (6-4, 3-6, 6-3). C'est déjà le quatrième titre d'Alcaraz cette saison après l'ATP 250 de Buenos Aires, l'ATP 500 de Barcelone et le Masters 100 d'Indian Wells.

Formule 1 : Red Bull continue son sans-faute

Cinquième Grand Prix et cinquième victoire pour Red Bull cette saison. L'écurie autrichienne s'offre même un quatrième doublé en plaçant ses deux pilotes sur les deux premières marches du podium. Malgré un départ de la neuvième position, Max Verstappen a devancé son coéquipier Sergio Perez pour accuentuer son avance au classement des pilotes, avec 14 points d'écart désormais. Fernando Alonso monte de nouveau sur le podium, avec une troisième place pour la quatrième fois cette saison. En difficulté depuis le début de la saison, Alpine a quelque peu redressé la barre en Floride grâce aux 8e et 10e places de Pierre Gasly et Esteban Ocon.