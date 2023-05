Ligue 1 : Lens remporte le choc face à l'OM et reprend la deuxième place

Le RCL s'est imposé face à Marseille dans le choc de la 34e journée de Ligue 1 (2-1), samedi, et double son adversaire du soir au classement. Les Lensois seront en Coupe d'Europe l'an prochain.

Une victoire en patron, et la Ligue des champions plus que jamais en ligne de mire. Le RC Lens s'est imposé face à l'Olympique de Marseille (2-1), samedi 6 mai, sur sa pelouse de Bollaert-Delelis, et chipe la place de dauphin du PSG à son adversaire du soir. Assurés avant la rencontre d'être européens l'année prochaine suite à la défaite de Rennes face à Nice (2-1), les Artésiens ont fêté avec la manière leur retour en Coupe d'Europe après une parenthèse de 15 ans.

D"une reprise lointaine, domaine où il excelle, Seko Fofana est d'abord venu fusiller Pau Lopez de l'extérieur de la surface (1-0, 42e) après un but refusé à Alexis Sanchez pour une faute sur Kévin Danso (8e). Alors que l'OM, avec son intensité chère au jeu d'Igor Tudor, poussait fort pour revenir en deuxième période, Loïs Openda est venu calmer les ardeurs phocéennes à la réception d'un centre de Przemysław Frankowski (2-0, 60e) pour inscrire son 19e but de la saison. Le but de l'espoir de l'entrant Dimitri Payet en fin de match (2-1, 88e), son premier depuis plus de quatre mois, n'y a rien a changé.

Avec une 15e victoire en 17 matchs dans son antre cette saison, le RCL réalise une excellente opération en mettant une grande pression sur le PSG, désormais à portée de tir puisque les Parisiens, qui affrontent Troyes dimanche (21h), ne sont plus provisoirement qu'à trois points. Avec un calendrier abordable lors des quatre derniers matchs (Reims, Lorient, Ajaccio et Auxerre), Lens a toutes les armes pour s'assurer une qualifcation directe en Ligue des champions, et sera en embuscade pour coiffer un triste PSG au poteau pour un titre de champion qui devient ce samedi plus près qu'il n'a jamais été.