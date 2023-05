Direct F1 : Max Verstappen prend les commandes mais ne s'est pas encore arrêté aux stands... Suivez le Grand Prix de Miami

Piégé en qualifications par un drapeau rouge, le leader du championnat partira de la 9e place sur la grille, dimanche, lors du Grand Prix de Miami. De quoi laisser le champ libre à Sergio Pérez sur l'autre Red Bull.

Au lendemain de la sortie de piste de Charles Leclerc (Ferrari) qui a interrompu la séance de qualifications alors qu'il restait encore une tentative à plusieurs pilotes pour décrocher la pole position, le Grand Prix de Miami promet des surprises. Si Sergio Pérez (Red Bull) et Fernando Alonso (Aston Martin) partiront en première ligne, le leader du championnat Max Verstappen s'élancera lui de la 9e place. Suffisant pour laisser espérer le poleman mexicain, qui tentera de combler son retard de six points sur son coéquipier au classement.

A moins que la présence aux avants-postes de pilotes réputés pour leur sang chaud - l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), la surprise danoise Kevin Magnussen (Haas) et le Français Pierre Gasly (Alpine) -, ne vienne perturber le départ ou la suite de la course. L'autre Tricolore d'Alpine, Esteban Ocon, partira de son côté du 8e rang et tentera lui aussi d'enfin lancer la saison de son écurie. Suivez notre direct.