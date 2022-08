Championnats européens 2022 : l'abandon de Kevin Mayer compensé par une razzia de médailles d'or françaises... Ce qu'il faut retenir de la 5e journée

La 5e journée des Championnats européens à Munich, lundi 15 août, a évidemment été marquée par l'abandon de Kevin Mayer. Coup dur pour la délégation française d'athlétisme mais, par bonheur, d'autres disciplines ont permis à la France d'enrichir son compteur de médailles.

Le cyclisme sur piste (deux titres pour Landerneau et Grondin) et le tennis de table, avec la paire Emmanuel Lebesson-Jianan Yuan sacrée, ont couvert d'or les délégations tricolores présentes à Munichtrois.

Décathlon : la sagesse du héros

Même Achille a ses faiblesses. En l'occurrence, ce n'était pas le talon pour Kevin Mayer, mais la cuisse. Touché aux adducteurs, une blessure qui couvait depuis son sacre mondial à Eugene quelques semaines plus tôt, le Français n'a pas voulu prendre le risque de poursuivre son décathlon et d'aggraver la plaie. Dès la première épreuve, le 100 mètres, le Français coupait son effort avant même la ligne d'arrivée. Il avait déjà compris. Compris que la douleur serait trop forte pour lui permettre d'envisager un doublé Mondiaux-Europe en trois semaines. Sagement, le Montpelliérain a décidé d'abandonner ses rêves continentaux, préférant préserver ceux, encore plus grands, d'Olympe.

Cyclisme sur piste : Landerneau va faire du bruit

C'est l'une des nouvelles têtes d'affiche du renouveau du cyclisme sur piste tricolore. A 24 ans, Melvin Landerneau a remporté l'épreuve du kilomètre pour offrir à la France une nouvelle médaille d'or sur le vélodrome allemand. Grâce à un finish impressionnant, le Tricolore a finalement dominé l'Italien Matteo Bianchi pour ravir l'or. Le tout en étant le seul des concurrents, au final, à descendre sous la minute lors de cette épreuve du kilomètre (59''75).

Cyclisme sur piste : Grondin, l'omnium pressé

A 21 ans, Donovan Grondin a tout l'avenir devant lui, mais le pistard français veut tout, tout de suite. A commencer par le titre sur l'Omnium où il a fait preuve d'une science de la course de vieux briscard pour s'imposer à l'issue du dernier sprint de la course aux points. Au terme d'un incroyable final, le Tricolore a réglé dans les derniers mètres l'Italien Consonni et l'Espagnol Mora Vedri, et prouvé s'il en était encore besoin, que le cyclisme sur piste français était bel et bien de retour au sommet.

Tennis de table : la prime à la persévérance

Quatrième aux Jeux olympiques de Tokyo, médaillée de bronze aux derniers championnats d'Europe en 2021, la paire française composée d'Emmanuel Lebesson et de Jianan Yuan a cette fois touché le Graal en double mixte. Et, en finale, la paire a dû encore batailler après la perte du premier set face aux Roumains Ovidiu Ionescu et Bernadette Szocs. Ces derniers menaient donc par une manche à rien avant que Lebesson ne se mette enfin au diapason de sa partenaire pour signer trois sets victorieux de rang (8-11, 11-6, 11-5, 11-9).

Cyclisme sur piste : Copponi et Gros, c'est passé tout près

Clara Copponi pourra ruminer longtemps cette course de l'omnium. Une course qu'elle a longtemps dominée avant la dernière épreuve, celle de la course aux points. D'abord tout en maîtrise, l'Aixoise paraissait lancée vers l'or quand, à mi-épreuve, une chute massive interrompait les concurrentes et nécessitait une interruption de la course pour pouvoir évacuer deux athlètes et réparer la piste endommagée. Après plus de 40 minutes d'attente, les bolides étaient de nouveau lâchés mais la Française avait sans doute perdu beaucoup d'influx durant la coupure. Ainsi, elle ne parvenait pas à contrer l'Italienne Rachele Barbieri, partie de loin. Copponi peut toujours espérer prendre sa revanche, sur route cette fois, lors de la course en ligne féminine dimanche.

Mêmes regrets, ou presque, pour Mathilde Gros. La Française est passée à quelques centimètres de faire chuter, devant un public acquis à la cause de son adversaire, l'Allemande Emma Hinze. Cette dernière, double championne du monde en titre, a eu besoin de trois manches pour triompher, d'un boyau, du grand espoir tricolore féminin (23 ans) dans l'épreuve du sprint.

Escalade : Moro grimpe sur la 3e marche

Il n'a fallu que 5 secondes et 551 millièmes au Français Guillaume Moro pour décrocher la médaille de bronze dans l'épreuve de vitesse en escalade. L'Isérois de 27 ans, battu par le futur vainqueur, l'Ukrainien Danyl Boldyrev, en demi-finale, a dominé l'Espagnol Erik Noya dans la petite finale. Une belle revanche pour celui qui avait fini à la 4e place lors des derniers Mondiaux et qui peut désormais rêver à Paris 2024.