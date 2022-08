Championnats européens 2022 : Donavan Grondin titré sur l'omnium en cyclisme sur piste, au bout d'un incroyable suspense

Grâce à un dernier sprint spectaculaire lors de la course aux points, le Français a décroché son premier titre continental en seniors, lundi à Munich.

On n'arrête plus les Bleus en cyclisme sur piste ! Quelques minutes après les médailles d'argent de Clara Copponi sur l'omnium et de Mathilde Gros sur la vitesse, Donavan Grondin est allé décrocher l'or en finale de l'omnium lors des Championnats européens, lundi 15 août à Munich.

Le Français de 21 ans, au combat lors des trois premières épreuves (scratch, tempo, course à élimination), est allé remporter le dernier sprint lors de la course aux points, synonyme de sacre européen, le premier de sa courte carrière en seniors. Il a devancé l'Italien Simone Consonni et l'Espagnol Sebastian Mora Vedri.

Donavan Grondin sera de retour dès demain à partir de 18h11 pour la finale de l'américaine.