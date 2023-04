Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Amélie Oudéa-Castéra sur Mouv' : football et ramadan, intégration des personnes trans et des billets offerts pour les JO

La ministre des Sports a appelé mercredi sur Mouv' à préserver "le cadre de la laïcité" sur les terrains de football et à mener un "combat pour l'inclusion" des personnes transgenres dans le sport. Amélie Oudéa-Castéra a confirmé l'offre de 400 000 billets pour les JO 2024 dans une billetterie populaire.

"Il y a une difficulté sur le terrain à préserver ce cadre de la laïcité. Donc il était important pour cette fédération de pouvoir diffuser ce message à l'endroit des clubs", a justifié mercredi 5 avril sur Mouv' la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra, après la décision de la Fédération Française de Football de ne pas autoriser l'interruption des matchs pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne. Les interruptions de match liées à la rupture du jeûne, en soirée, "ne respectent pas les dispositions des statuts de la FFF", selon l'instance française. Une position qui fait débat et provoque des critiques alors que ce genre de pause se fait au Royaume-Uni.

Ramadan et foot : il faut trouver des "solutions pragmatiques"

"En France, on a un régime qui est différent de celui qui prévaut, notamment au Royaume-Uni. On a un socle de laïcité, qui est là pour vraiment préserver les convictions religieuses de chacun et d'éviter les comportements de nature prosélyte", a répondu la ministre des Sports. Si la FFF a fait un rappel du règlement aux arbitres, c'est parce qu'"il y a une difficulté sur le terrain à préserver ce cadre de la laïcité. Donc il était important pour cette fédération de pouvoir diffuser ce message à l'endroit des clubs". Cependant il faut "arriver à faire en sorte que des solutions pragmatiques puissent être trouvées pour rompre le jeûne quand on est musulman. En utilisant la mi-temps, en utilisant les différents arrêts de jeu, les pauses pour pouvoir se réhydrater ou manger quelque chose", a-t-elle poursuivi.

Inclusion des personnes transgenres : il faut qu'elles "se sentent bien"

"C'est une question qui est difficile, qui est complexe, qui fait l'objet de réglementations à la fois évolutives et différentes d'une fédération à l'autre", a reconnu la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, alors que la Fédération internationale d'athlétisme a décidé d'exclure les athlètes transgenres de la catégorie féminine, qu'elle entend "protéger". La ministre veut mener tout de même "ce combat pour l'inclusion", car "j'ai envie que les personnes transgenres se sentent bien dans l'exercice d'une pratique sportive, qu'elles soient amateurs ou professionnelles."

"On aura d'ailleurs avec la Coupe du monde de rugby, un moment important puisque avec les dirigeants de la Fédération française de rugby, on va organiser un grand événement qui inclura, qui accueillera aussi des personnes transgenres pour mettre à l'honneur cette pratique du rugby". Elle annonce aussi un "événement pour la promotion des droits LGBT à l'horizon de mai avec cette vision d'un sport généreux et qui fait du bien à la société tout entière".

Sports chez les jeunes : "Trouver une offre qui soit amusante"

Il faut "trouver une offre qui soit amusante, qui les divertisse vraiment, qui leur donne le sentiment de bien-être et de défoulement", a reconnu Amélie Oudéa-Castéra, à l'occasion de la semaine olympique et paralympique organisée notamment dans les écoles pour encourager les jeunes à faire du sport. La France est 119ᵉ sur 146 pays au classement mondial de l'OMS sur l'activité physique des adolescents. "Il y a un décrochage qui s'exprime, qui est assez fort, notamment chez les jeunes adolescentes, parce que le rapport au corps évolue", a-t-elle expliqué.

Pour développer le sport à l'école, la ministre compte sur "30 minutes d'activité physique quotidienne qu'on déploie avec les professeurs des écoles pour le primaire", a-t-elle défendu. "Et puis il y a les 2 heures de sport en plus pour les collégiens, qui est une expérimentation qu'on a démarré cette année, qui va monter en puissance avec les clubs sportifs (...) aujourd'hui, on a 170 collèges qui sont embarqués dans la démarche. On voudrait viser à peu près 700 à la rentrée prochaine pour être sûr que nos collégiens, à un moment qui est vraiment décisif, puissent avoir une offre renforcée en complément de l'EPS".

>> Quel est le bilan de l'opération "30 minutes de sport par jour à l'école", généralisée depuis la rentrée ?

Elle entend "mettre en valeur notre équipe de France des 30 minutes d'activité physique à l'école qui est composée de 153 athlètes de très haut niveau qui sont dans la course pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques". Ces ambassadeurs "vont venir dans l'ensemble des écoles du territoire et seconder les professeurs des écoles" afin de "rendre ces 30 minutes d'activité physique quotidienne, super concrètes et super incarnées dans l'ensemble des territoires", a détaillé Amélie Oudéa-Castéra.

Le sport et les femmes : "Plus de cours de sport pour les jeunes mamans"

"J'ai lancé au début du mois de mars un atelier pour travailler sur tous les leviers et essayer vraiment d'avoir à la fois une promotion de l'offre des fédérations pour qu'il y ait plus de cours de sport qui soient bien conçus pour les mamans quand elles viennent d'avoir un enfant", a expliqué Amélie Oudéa-Castéra. On pourrait "avoir avec la plateforme des 1 000 premiers jours [qui distille des conseils pour les nouveaux parents], un bon accompagnement sur l'activité physique adaptée dont elles peuvent bénéficier, mais aussi de travailler sur les vestiaires".

"On sait que dans les clubs sportifs, c'est souvent quelque chose qui empêche un peu les femmes de se sentir bien, se sentir à l'aise. Donc, on veut aussi pouvoir agir sur cette dimension-là (…) donc on veut agir vraiment sur toutes les étapes de la vie pour les femmes et aussi pour nos championnes, pour qu'elles soient inspirantes", a insisté Amélie Oudéa-Castéra. "On veut montrer plus de sport féminin à la télévision et accompagner aussi les jeunes mamans championnes dans leur maternité pour qu'elles puissent vivre pleinement leur passion et continuer d'inspirer l'ensemble des femmes".

Billetterie populaire aux JO : on va "offrir un billet à 400 000 personnes"

"On annonce cette semaine le lancement de notre billetterie populaire qui va permettre à l'Etat d'offrir un billet pour les Jeux olympiques à 400 000 personnes, une grande partie pour notre jeunesse, à peu près 260 000, dont 200 000 places pour nos publics scolaires, mais aussi pour des bénévoles du mouvement sportif, des personnes en situation de handicap", a détaillé la ministre des Sports, confirmant une annonce d'Emmanuel Macron. Cela concernera aussi "un certain nombre des équipes qui s'occupent de l'organisation des Jeux pour les reconnaître et les récompenser."

"Donc, notre jeunesse, vous voyez qu'elle est prépondérante puisque ce sont 260 000 jeunes parmi ces 400 000", avec une attention particulière à la Seine-Saint-Denis, car "on veut vraiment embarquer ce territoire de la Seine-Saint-Denis, qui aujourd'hui concentre 80 % des investissements publics", pour qu'il "puisse vivre pleinement les Jeux et bénéficier de plein de retombées économiques, sociales et environnementales positives sur leur territoire".

>> Les places pour les Jeux olympiques de Paris ne sont-elles vraiment "pas plus chères" que celles des Jeux de Londres en 2012 ?

"Ce sont des billets qui seront offerts main dans la main à partir du printemps 2024 et qui vont répondre à différents objectifs. D'abord, des programmes pédagogiques menés au cœur de l'école, donc les billets viendront récompenser les établissements les plus engagés", a précisé Amélie Oudéa-Castéra, notamment à travers "le programme Génération 2024, qui récompense les établissements qui sont les plus engagés dans cette dynamique de promotion du sport (...) Il y aura aussi une frange d'étudiants. Et puis aussi des jeunes qui sont suivis dans le cadre de l'Aide sociale à l'enfance, parce qu'on veut aussi avoir cette action en direction des publics les plus défavorisés."