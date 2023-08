Coupe du monde de basket : les favoris, le rêve d'or des Bleus, des tickets pour Paris 2024... Ce qu'il faut savoir sur la compétition

Trente-deux sélections sont sur la ligne de départ, à partir de vendredi, pour tenter de succéder à l'Espagne lors du Mondial organisé en Indonésie, au Japon et aux Philippines.

Quinze jours de compétition, trente-deux nations engagées et, à la fin, un seul vainqueur : la 19e édition de la Coupe du monde de basket débute dans trois pays (Indonésie, Japon et Philippines), vendredi 25 août, et s'étirera jusqu'au 10 septembre, jour de finale. Médaillée de bronze lors des deux dernières éditions, l'équipe de France est ambitieuse. Pour son entrée en lice, elle est opposée, vendredi 25 août, au Canada (15h30, heure française). Franceinfo: sport vous résume tout ce qu'il faut savoir sur la compétition.

Etats-Unis, France et Espagne parmi les favoris

Sélection la plus titrée avec cinq sacres (autant que l'ex-Yougoslavie), les Etats-Unis figurent logiquement parmi les favoris à la couronne mondiale. Éliminée dès les quarts de finale par l'équipe de France en 2019 (89-79), Team USA se doit une revanche. Pour autant, elle présente une équipe relativement faible par rapport aux très nombreux talents du pays : aucune superstar et seulement quatre All-Stars NBA (Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Brandon Ingram et Jaren Jackson Jr) garnissent un jeune effectif. Des stars absentes, c'est le lot de nombreuses nations dans cette compétition.

L'Américain Anthony Edwards lors d'une rencontre amicale contre l'Allemagne, à Abu Dhabi (Emirats arabes unis), le 20 août 2023. (GIUSEPPE CACACE / AFP)

Médaillée de bronze en 2014 et 2019, l'équipe de France veut "la médaille d'or", comme l'assurait Rudy Gobert en début de préparation. Malgré l'absence de Victor Wembanyama, elle a les armes pour réaliser son objectif, d'autant plus qu'elle s'est muée en bête noire des Etats-Unis lors du Mondial 2019 puis au premier tour des Jeux olympiques de Tokyo 2021 (83-76).

Championne du monde et d'Europe en titre, l'Espagne ne doit jamais être négligée même si la génération actuelle semble moins talentueuse que ses devancières. Rudy Fernandez et Sergio Llull seront encore de la partie tout comme Juancho Hernangomez - bourreau des Bleus en finale de l'Eurobasket 2022 - et son frère Willy.

D'autres équipes peuvent nourrir des ambitions à l'image du Canada et sa nuée de joueurs estampillés NBA parmi lesquels Shai Gilgeous-Alexander, RJ Barrett ou encore Dillon Brooks même s'il manque Jamal Murray. Idem pour l'Australie, médaillée de bronze aux Jeux de Tokyo en 2021, avec Patty Mills, Josh Giddey et Joe Ingles. En l'absence du double MVP de la ligue nord-américaine, Nikola Jokic, la Serbie part un peu en retrait mais ne doit jamais être sous-estimée, tout comme la Slovénie de Luka Doncic qui, lui, est bien présent.

Une préparation (presque) parfaite pour des Bleus ambitieux

Sur le podium lors de ses trois dernières compétitions internationales (bronze au Mondial 2019, argent aux JO 2021 et à l'Euro 2022), l'équipe de France fait clairement partie des prétendants au titre mondial. "J'ai envie de gagner cette Coupe du monde", a assumé le sélectionneur Vincent Collet, en conférence de presse, lundi.

Pour cela, il peut compter sur un groupe expérimenté avec les retours de Nando De Colo et Nicolas Batum qui avaient fait l'impasse l'été dernier. Les deux joueurs ont grandement contribué à la très bonne préparation des Bleus. Ils n'ont perdu qu'une seule de leurs sept rencontres amicales. C'était lors du dernier match, dimanche, contre l'Australie (78-74).

Les Français Rudy Gobert, Evan Fournier et Nando De Colo (de gauche à droite) à l'entraînement, à Jakarta (Indonésie), le 23 août 2023. (YASUYOSHI CHIBA / AFP)

La préparation a malheureusement été marquée par le forfait de Frank Ntilikina. Le meneur s'est blessé à la cuisse en Lituanie, le 11 août, alors qu'il montait en puissance. Le pivot Mathias Lessort est, lui, bien apte à tenir sa place mais il n'a pas joué une seule minute en préparation à cause d'une entorse de la cheville.

Pour se faufiler le plus loin possible dans la compétition, la France n'aura pas la partie facile : elle commencera fort d'entrée contre le Canada avant un probable croisement au deuxième tour avec l'Espagne et le Brésil.

Sept tickets pour les Jeux olympiques de Paris 2024 à décrocher

L'autre enjeu de cette Coupe du monde 2023 réside dans la qualification aux Jeux olympiques. En plus de la France, qualifiée en tant que pays hôte, sept nations valideront leur billet pour Paris 2024 à l'issue de la compétition. Les tickets seront distribués de la façon suivante : les deux équipes les mieux placées de la zone Amérique et de la Zone Europe ainsi que la meilleure équipe des zones Afrique, Asie et Océanie.

Trois pays hôtes pour accueillir 32 équipes

Pour la première fois de l'histoire, la Coupe du monde de basket se dispute dans trois pays différents : Inonésie, Japon et Philippines. Pour la seconde édition consécutive (après 2019), elle se joue dans un format à 32 sélections. Lors du premier tour, elles seront réparties en huit groupes de quatre équipes. Quatre poules évolueront à Manille (Philippines) dans deux salles différentes : l'Arenata Coliseum et le Mall of Asia Arena. Seules les deux rencontres d'ouverture se dérouleront à la Philippine Arena, la plus grande salle du monde en termes de capacité (55 000 places). Deux groupes joueront respectivement à Okinawa (Japon) et à Jakarta (Indonésie).

Pour se qualifier au deuxième tour, les sélections devront terminer aux deux premières places de leur groupe du tour préliminaire. Elles croiseront alors avec les deux équipes qualifiées de l'autre poule évoluant dans la même salle pour deux matchs supplémentaires. Un classement est réalisé en conservant les trois résultats du premier tour ainsi que les deux rencontres du deuxième tour. Les deux premières nations des quatre groupes se qualifient pour les quarts de finale. La phase finale, qui se joue en intégralité à Manille, est ensuite à élimination directe jusqu'à décerner le titre, dimanche 10 septembre.

Le calendrier et la diffusion TV des Bleus

25 août (15h30, heure française) : France - Canada

27 août (15h30) : France - Lettonie

29 août (11h45) : France - Liban

Toutes les rencontres de l'équipe de France seront diffusées sur BeIN Sports. En cas de qualification en quarts de finale, la phase finale sera diffusée sur France Télévisions.