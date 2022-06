Montpellier remporte la finale de Top 14, l'Asvel décroche un 21e titre, Florian Sénéchal champion de France... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

Montpellier a vécu un week-end historique et festif après son titre de champion de France de rugby, décroché contre Castres vendredi 24 juin au Stade de France en finale du Top 14. L'Asvel a quant à elle l'habitude de triompher à l'échelon national. Le club de Tony Parker a décroché un troisième sacre national consécutif après son succès contre Monaco lors d'un match 5 complètement fou.

Au tableau d'honneur figurent également Florian Senechal et Audrey Cordon-Ragot, titrés aux championnats de France de cyclisme sur les courses en ligne masculine et féminine. En revanche, pour la première fois de la saison, Fabio Quartararo n'a pas terminé un Grand Prix de MotoGP. Le champion du monde en titre a chuté deux fois à Assen, aux Payx-Bas.

Rugby : premier Brennus pour Montpellier



Ils le tiennent enfin, ce premier Bouclier de Brennus. Les Montpelliérains ont dominé Castres (29-10) en finale de Top 14, vendredi 24 juin au Stade de France. L'équipe entraînée par Philippe Saint-André a parfaitement su entrer dans son match pour faire la différence grâce à trois essais en six minutes, entre la 6e et la 12e. Vincent, Verhaeghe et Bouthier ont aplati dans l'en but castrais pour permettre au MHR de prendre le large au score. Les Castrais, menés 23-3 à la pause, n'ont jamais réussi à revenir. Pour les Héraultais, la troisième finale aura donc été la bonne, après les revers en 2011 contre le Stade toulousain, et en 2018... contre Castres.

Les Héraultais ont démarré en trombe pour s'offrir leur premier titre de champion de France ! #Top14 https://t.co/gtw9jAHNSg — francetvsport (@francetvsport) June 24, 2022

Basket : l'Asvel s'offre un 21e titre de champion



La passe de trois pour l'Asvel. À domicile, lors d'un match 5 étouffant, les Rhodaniens sont venus à bout de Monaco (84-82 après prolongation) pour remporter le 21e titre de leur histoire. Tout n'a pas été simple pour le club de Tony Parker, mené deux victoires à une dans cette finale entre les deux meilleurs clubs de l'Hexagone, mais Elie Okobo (20 points, 7 rebonds, 9 passes décisives dans le match 5) et ses coéquipiers ont réussi à inverser la tendance en s'imposant d'abord largement en principauté lors du match 4 (85-68), avant ce final tendu à l'Astroballe, merveilleusement conclu par un contre salvateur de William Howard dans les ultimes secondes.

21e titre pour l'Asvel, après un match 5 épique contre Monaco ! https://t.co/ugOYTaN4pK — francetvsport (@francetvsport) June 25, 2022

Cyclisme : le maillot bleu-blanc-rouge pour Florian Senechal et Audrey Cordon-Ragot



Une équipe belge brille en terres françaises. Après Rémi Cavagna en 2021, c'est son coéquipier chez Quick-Step Alpha Vinyl Florian Senechal qui s'est offert le titre de champion de France sur la course en ligne organisée à Cholet, dimanche 26 juin. Après s'être extirpé du peloton à l'entame des dix derniers kilomètres, un groupe de cinq costauds a su déjouer les pronostics pour se disputer la victoire, et éviter le sprint massif attendu dans le Maine-et-Loire. Dans la dernière ligne droite, Florian Senechal a devancé au sprint Anthony Turgis (2e), Axel Zingle (3e), Warren Barguil (4e) et Benjamin Thomas (5e).

Il s'agit du tout premier titre national pour le Nordiste, au contraire d'Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo), titrée sur la course en ligne féminine pour la deuxième fois (premier sacre en 2020), samedi 25 juin. La coureuse de 32 ans réalise même le doublé contre-la-montre (son 6e titre national dans la discipline)-course en ligne, une première depuis Pauline Ferrand-Prévot en 2014.

MotoGP : deux chutes et un abandon pour Fabio Quartararo

Vainqueur des deux derniers Grands Prix en Allemagne et en Catalogne, Fabio Quartararo a connu un premier coup d'arrêt dimanche 26 juin, lors du Grand Prix des Pays-Bas. Sur le circuit d'Assen, le champion du monde en titre a chuté deux fois, aux 5e et 13e tours, et a été contraint d'abandonner pour la première fois de la saison après "une erreur de débutant", selon les mots du malheureux du jour.

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a sauté sur l'occasion pour s'imposer dans la "cathédrale de la vitesse" après avoir signé la pole position et fait toute la course en tête. Marco Bezzecchi (Ducati), deuxième, et Maverick Vinales (Aprilia), troisième, complètent le podium. Au classement général, Fabio Quartararo reste leader du championnat du monde avec 21 points d'avance sur Aleix Espargaro (Aprilia), 4e dimanche, et 58 sur le Français Johann Zarco, seulement 13e aux Pays-Bas.