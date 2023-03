Sport : Charlie, 93 ans, s’apprête à courir le marathon de Paris

Dans un peu moins de deux semaines aura lieu la 46e édition du Marathon de Paris. Parmi les dizaines de milliers de participants, l'un des coureurs les mieux préparés s'appelle Charly Bancarel. Âgé de 93 ans, le doyen de l'épreuve en sera à sa onzième participation.

Les proches de Charlie disent de lui qu’il est impossible à arrêter. "Je cours sept, huit, dix kilomètres, une douzaine de kilomètres, ça dépend la forme", dit-il en plein footing sur les routes du Cantal. À 93 ans, Charles Bancarel court quatre fois par semaine. Il ne défie pas les secondes du chronomètre, mais les années qui passent. "On ne s’arrête pas quand on vieillit, mais on vieillit si on s’arrête", philosophe-t-il.

Une invitation pour les Jeux olympiques

Cet ancien directeur d’une compagnie de transport scolaire a toujours été sportif. Il est suivi par son médecin, qui lui donne chaque année son feu vert en raison de son excellente santé. Il n’a jamais été gravement malade, ni blessé. En 67 ans de mariage, sa femme Denise est devenue sa première supportrice. À force de parcourir la France et le monde, Charlie s’est fait un nom dans l’athlétisme. Au mois de décembre 2022, il a reçu des mains du président de la fédération un dossard pour les Jeux olympiques. Avant Paris, il parcourt le semi-marathon de Vichy (Allier), dont il est l’invité d’honneur. Il terminera la course malgré la difficulté, après 3h15 d’effort.