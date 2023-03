Climat : transports, énergie, agriculture… Les pistes du Giec pour limiter les émissions de gaz à effet de serre

Limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C d’ici dix ans risque d’être difficile, mais pas impossible. Voici les solutions privilégiées par le Giec, à la portée de tous.

Didier Burel vient d’achever la rénovation énergétique de sa maison de Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime). Il a d’abord remplacé sa chaudière au fioul par un chauffage au bois. "Elle est à l’arrêt, elle ne fonctionne pas. Et j’ai 19,5 °C, presque 20 °C dans la maison sans avoir besoin de chauffage, parce qu’on a fait aussi une isolation extérieure", confie-t-il. Le ballon d’eau chaude a également été changé. Son étiquette énergétique est passée de G à E, et ses factures sont presque divisées par deux.

Des pistes pour limiter la casse

Les travaux lui ont coûté 32 605 euros hors taxe, pour un montant total des aides publiques de 18 500 euros, soit 60 % du budget. Rénover les bâtiments est l’une des pistes rappelées par le Giec pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Dans les transports, il faudrait aussi développer le vélo, les véhicules électriques et les transports en commun. Dans l’énergie, les projets éoliens et photovoltaïques sont à privilégier. Dans l’agriculture, le bilan carbone s’améliore avec moins d’élevage intensif, d’engrais azoté et plus de végétaux. Problème : les financements manquent.