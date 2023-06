Direct Roland-Garros 2023 : en attendant Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, la 3e mondiale Jessica Pegula lance le 3e tour... Suivez la journée de vendredi

La journée de vendredi lance le troisième tour de Roland-Garros, avec beaucoup de favoris au programme, dont Jessica Pegula, Aryna Sabalenka, Stefanos Tsitsipas ou encore Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.

Le troisième tour de Roland-Garros débute, vendredi 2 juin, et ce sera sans Français. Après les éliminations de Diane Parry, Océane Dodin et Arthur Rinderknech jeudi, il n'y plus de Tricolores dans le tableau, mais il reste encore beaucoup de favoris. Vendredi, dans le tableau dames, ce sont Jessica Pegula (face à Elise Mertens) et Aryna Sabalenka (face à Kamilla Rakhimova) qui sont au programme du court Philippe-Chatrier. Sur le Suzanne-Lenglen, Sloane Stephens lancera la journée face à Yulia Putintseva.

Dans le tableau messieurs, quatre joueurs du Top 10 tenteront de voir la deuxième semaine en cas de victoire vendredi : le n°3 mondial Novak Djokovic (face à Alejandro Davidovich Fokina) puis le n°1 Carlos Alcaraz en soirée (face à Denis Shapovalov) sur le central, et le n°7 Andrey Rublev (face à Lorenzo Sonego) et le n°5 Stefanos Tsitsipas (face à Diego Schwartzman) sur le Lenglen.