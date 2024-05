"Primes JO" à la SNCF : ces dernières négociations entre la direction et les syndicats qui pourraient aboutir

C'est normalement la dernière séance. La direction et les syndicats de la SNCF se rencontrent de nouveau mercredi 22 mai après-midi pour discuter du dispositif en vue des JO et notamment des primes qui seront versées aux cheminots mobilisés.

Plusieurs accords ont déjà été conclus ces dernières semaines, au sein de la police, à la RATP ou à l'AP-HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris), accentuant les tensions en interne au point même qu'une grève a fortement perturbé le trafic mardi en Ile de France.

Les demandes de congés toujours bloquées

"Plus vous faîtes traîner et plus vous faites monter le niveau de mécontentement", résume un syndicaliste, déplorant notamment que toutes les demandes de congés pour cet été soient encore bloquées à ce jour. Une situation d'autant plus mal vécue que la direction de la SNCF avait entamé les discussions dès novembre dernier avec les organisations de cheminots, lesquelles ont réclamé une négociation globale concernant l'ensemble du personnel. À l’inverse de la RATP, où 12 accords différents ont été conclus en fonction des métiers.

Au final, selon les informations de franceinfo, la direction devrait proposer des primes globales aux montants variables selon le nombre de jours travaillés pendant la période des Jeux olympiques et Paralympiques ainsi qu'une prime quotidienne, sans doute proche de 60 euros bruts, qui s'ajouterait à chaque jour de travail lors les jours de compétition. Seule certitude : le montant total moyen par cheminot ne devra pas dépasser les 1900 euros bruts, une limite fixée par l'Etat actionnaire.