Des athlètes russes et biélorusses vont participer aux Jeux olympiques de Paris. Ils seront 15 Russes et 17 Biélorusses à concourir sous bannière neutre, selon les derniers chiffres du Comité international olympique. Leur présence n'est pas du goût de citoyens ukrainiens, rencontrés dans les rues de Kiev.

Les Ukrainiens ont longtemps espéré une disqualification des athlètes russes et biélorusses, à l'image d'Olga, une habitante de la capitale. "Je suis contre leur participation à ces Jeux olympiques, car ils ont envahi notre pays, l'Ukraine." Elle ne cache pas son incompréhension, et surtout, sa colère : "Je suis contre leur participation à ces Jeux olympiques, car ils ont envahi notre pays, l'Ukraine. Ils nous tuent, tuent nos enfants et nos soldats. Je suis vraiment contre", insiste-t-elle.

"Les Jeux olympiques doivent promouvoir la paix"

Même réduite, la délégation russe n'a pas sa place durant cette compétition, insiste Youri. Il est l'un des déplacés de la ville de Bakhmout, dans le Donbass. Il considère que la présence de ces athlètes est contraire aux valeurs de l'olympisme.

"Ils ne devraient pas participer à cet événement, car la Russie nous agresse et les Jeux olympiques doivent promouvoir la paix. Leur participation va créer un précédent. C'est honteux." Youri, un Ukrainien à franceinfo

Si les sportifs russes et biélorusses seront privés de leur drapeau, ils n'en seront pas moins de sérieux adversaires. D'autant que chaque victoire sera utilisée, par la Russie ou la Biélorussie, à des fins de propagande affirme Andrei, originaire de la ville de Kherson : "Je suis certain qu'ils ont envoyé les meilleurs à Paris et qu'ils remporteront des victoires... Et quand ils rentreront chez eux, ils seront célébrés comme des héros. Si les sportifs russes gagnent des médailles, eh bien elles seront tachées du sang des enfants ukrainiens", conclut-il.

Mais les Ukrainiens n'auront pas à subir la parade des athlètes russes et biélorusses durant la cérémonie d'ouverture. Ils n'y participeront pas, sur consigne du Comité international olympique.