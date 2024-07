"Tous ceux qui respectent les règles sont bienvenus" : l'épineuse question des athlètes russes et biélorusses invités aux Jeux olympiques

Quinze Russes et 16 Biélorusses ont été invités par le CIO en remplissant des critères bien précis.

C'était l'un des dossiers délicats des Jeux olympiques de Paris : celui des athlètes qui concourront sous la fameuse bannière neutre. Ils sont finalement 31, soit 15 Russes et 16 Biélorusses, invités par le Comité international olympique (CIO) car ils remplissent les critères suivants : ne pas avoir soutenu l'invasion russe en Ukraine, ne pas être soutenu financièrement par l'armée russe et concourir à titre individuel. Certains athlètes vont boycotter les JO, comme les judokas et lutteurs russes qui l'ont eux-mêmes décidé. Pour les autres, ce filtrage, même si délicat, devrait satisfaire les autorités sportives ukrainiennes.

Dans cette liste des athlètes retenus pour évoluer sous bannière neutre, il y a un ou deux cas épineux. Celui par exemple du gymnaste biélorusse Ivan Litvinovich, car le champion olympique de trampoline à Tokyo a été pris en photo avec le fils du président Loukachenko. Ou encore le cas de Daria Chuprys, spécialiste du tir sportif, qui s'est affichée avec des membres de l'armée biélorusse.

Une liste quasi définitive

Mais la commission chargée d'inviter les athlètes a passé tous les profils au peigne fin et il n'y a eu jusqu'à présent aucune protestation ukrainienne. "Il n'y a pas de contestation, assure Thomas Bach, le président du CIO. Il y avait une procédure qui a été respectée parce qu'aux Jeux olympiques, tout le monde qui respecte les règles est bienvenu."

Si les autorités ukrainiennes apportaient des éléments nouveaux, le CIO pourrait revoir certains cas, mais c'est en fait peu probable. Car en passant de 450 sportifs russes et biélorusses potentiellement sélectionnables à une trentaine au final, le CIO a déjà prouvé son soutien. D'autant que ces athlètes ne participeront pas à la cérémonie d'ouverture. Leurs médailles ne seront pas comptabilisées dans le classement et, s'ils sont titrés, un drapeau neutre sera hissé et un nouvel hymne sans parole sera joué.