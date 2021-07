JO 2021 : entrée en lice des joueuses du rugby à VII, les Français espèrent briller en natation... Ce qu'il ne faut pas rater dans la nuit de mercredi à jeudi

Madeleine Malonga en judo, Maxime Grousset face à Caeleb Dressel en finale du 100 mètres nage libre et les fleurettistes de l'équipe de France tenteront de décrocher une médaille.

Nouvelle journée à Tokyo, et un programme encore bien rempli. Les joueuses du rugby à VII entament leur tournoi, les nageurs tricolores vont essayer de titiller les favoris, les judokas français veulent continuer leur moisson, voici ce qu'il ne faut pas rater de la nuit de mercredi à jeudi.

Entrée en lice pour les joueuses du VII

Début de compétition pour les Tricolores. L'équipe de France féminine de rugby à VII entame son tournoi dans la poule B avec un premier match, jeudi 29 juillet, face aux Fidji, suivi quelques heures plus tard d'une rencontre face au Brésil. Pour la deuxième participation de la discipline aux JO, la France aura à cœur de faire mieux qu'à Rio où elle avait terminé 6e, avec trois victoires et trois défaites.

⇒ Suivez le match de la France face aux Fidji dès 2h, puis le match face au Brésil dès 10h sur france.tv

Maxime Grousset dans le grand bain

Le Français Maxime Grousset s'est qualifié pour la finale du 100 m nage libre des Jeux olympiques de Tokyo. Avec le cinquième temps (47''82) de la première demi-finale, Maxime Grousset aura fort à faire notamment face à l'Américain Caeleb Dressel, treize fois champion du monde, vainqueur de sa demie mercredi.

Maxime Grousset ne sera pas le seul Tricolore à suivre dans les bassins jeudi. Il faudra aussi jeter un oeil du côté de la demi-finale femme du 100 m nage libre. Deux Françaises se sont qualifiées : Charlotte Bonnet (première demi-finale à 3h53) et Marie Wattel (deuxième demie à 3h58) tenteront de rallier la finale.

Charlotte Bonnet, Assia Touati, Lucile Tessariol et Margaux Fabre viseront elles une médaille lors du relais 4x200 m nage libre (5h31). Avec le septième temps réalisé en demie, la victoire ne sera pas garantie, surtout face aux Australiennes et aux Américaines qui ont impressionné lors des séries. Enfin, Mehdy Metella s'élancera en 100 m papillon (série 7) pour tenter de briller enfin lors de ces Jeux (12h59).

⇒ Suivez les courses des Français sur france.tv

Encore des Français sur les tatamis

Après le sacre en or de Clarisse Agbégnénou, l'argent d'Amandine Buchard et Sarah-Léonie Cysique, et le bronze de Luka Mkheidze, d'autres Français tenteront de briller sur les tatamis nippons. Au programme, Alexandre Iddir combattera en seizièmes de finale face à l'Azerbaïdjanais Zelym Kotsoiev dans la catégorie des - de 100 kg. Chez les féminines, Madeleine Malonga jouera son huitième de finale dans la catégorie des - de 78 kg.

⇒ Suivez le combat d'Alexandre Iddir dès 4h14 et dès 5h56 pour Madeleine Malonga sur france.tv

Un Tricolore sur le ring

Parmi les cinq Français engagés à Tokyo en boxe (hommes et femmes confondus), un seul représente la catégorie des super-lourds. Mourad Aliev combattra jeudi 29 juillet face au Tadjik Siyovush Zukhurov en huitièmes de finale des +91 kg. Si le Français a participé à peu de compétitions internationales dans sa jeune carrière, il a toutefois glané l'argent au championnat d'Europe en 2019.

⇒ Suivez le Français Mourad Aliev dès 5h51 sur france.tv

Quarts de finale pour le fleuret féminin

Autres Françaises à suivre cette nuit, l'équipe de France de fleuret. Anita Blaze, Pauline Ranvier et Ysaora Thibus affronteront le Canada pour une place en demi-finales du fleuret féminin par équipes. Si la France venait à se qualifier, les matchs pour les médailles se dérouleront dès 11h30 pour le bronze et dès 12h55 pour l'or.

⇒ Suivez le quart de finale de l'équipe de France de fleuret dès 3h50 sur france.tv