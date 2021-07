Info France 2 Tokyo 2021 : Agbegnenou, Ait Saïd, Houdet et Martinet seront les porte-drapeaux français pour les Jeux olympiques et paralympiques

Tokyo 2021 : Agbegnenou, Ait Saïd, Houdet et Martinet seront les porte-drapeaux français pour les Jeux olympiques et paralympiques

Les noms des quatre athlètes ont été dévoilés au journal de 20 heures de France 2. Ils conduiront les délégations françaises du 23 juillet au dimanche 8 août pour les Jeux olympiques et du 24 août au 5 septembre pour les paralympiques.

À 18 jours de la cérémonie d'ouverture, les Jeux de Tokyo sont déjà lancés pour l'équipe de France. Lundi 5 juillet, les quatre porte-drapeaux pour les Jeux olympiques et paralympiques ont été dévoilés sur France 2.

Clarisse Agbegnenou et Samir Ait Saïd ont été désignés pour représenter la délégation française aux Jeux olympiques (23 juillet-8 août) tandis que Sandrine Martinet et Stéphane Houdet sont les heureux élus pour les Jeux paralympiques (24 août-5 septembre).

Pour la première fois, un duo respectant la parité a la lourde tâche de porter le drapeau tricolore aux Jeux olympiques. Les candidats ont été départagés par un vote des 59 athlètes ambassadeurs désignés par les fédérations.

Chez les femmes, la judokate Clarisse Agbegnenou faisait figure de favorite, seule l'athlète Mélina Robert-Michon semblait pouvoir lui contester le rôle. Les autres candidates étaient Johanne Defay (surf), Sandrine Gruda (basket), Maïva Hamadouche (boxe), Kristina Mladenovic (tennis) ou encore Charline Picon (planche à voile). Médaillée d'argent en 2016 à Rio, Agbegnenou visera un premier titre olympique à Tokyo.

La surprise Samir Ait Saïd

Chez les hommes, le gymnaste Samir Ait Saïd a été désigné devant des candidats de renom parmi lesquels figuraient notamment les anciens champions olympiques Florent Manaudou et Renaud Lavillenie. Sa désignation comme porte-drapeau intervient après un parcours individuel contrasté avec les Jeux olympiques. En 2012, il avait déclaré forfait alors qu'il représentait une chance de médaille à Londres. En 2016, à Rio de Janeiro, il s'était blessé gravement en qualifications à la réception du saut de cheval.

La délégation paralympique sera guidée par le joueur de tennis-fauteuil, Stéphane Houdet, et par la judokate handisport Sandrine Martinet. Le premier est médaillé d'argent en simple, et double champion paralympique en double. La seconde a été médaillée d'or à Rio de Janeiro en 2016 après deux breloques en argent, en 2004 à Athènes et 2008 à Pékin. Ils ont tous les deux été élus par un vote du public.