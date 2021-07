JO 2021 : qui est Clarisse Agbegnenou, la judokate désignée porte-drapeau de l'équipe de France aux Jeux olympiques de Tokyo ?

Cinq ans après Teddy Riner à Rio, une autre tête d'affiche du judo français portera le drapeau tricolore lors d'une cérémonie d'ouverture olympique. Clarisse Agbegnenou, quintuple championne du monde chez les moins de 63kg, partagera cet honneur avec le gymnaste Samir Aït Saïd, le 23 juillet à Tokyo. La judokate tricolore (28 ans) vise un premier titre olympique, le seul qui manque à son palmarès.

Un palmarès en or

Agbegnenou est la judokate française la plus titrée de l'histoire. Avec cinq titres mondiaux à son palmarès (2014, 2017, 2018, 2019 et 2021), Clarisse Agbegnenou approche du record féminin en la matière, fixé à sept. Chez les Français, elle dépasse David Douillet et ses quatre titres, mais reste derrière Teddy Riner, dix fois champion du monde.

Que dire



Comme annoncé dès le début, 2021 sera l’année de tous les possibilités et cette étape au championnat du était incontournable pour mon objectif final



Tout simplement MERCI



Chaaaah! C’est reparti pour la dernière ligne droite #RoadtoTokyo pic.twitter.com/OuoFqbWhpl — AGBÉGNÉNOU Clarisse (@Gnougnou25) June 9, 2021

Même score au niveau européen. Sacrée championne d'Europe à cinq reprises en 2013, 2014, 2018, 2019 et 2020, Clarisse Agbegnenou avait été expéditive lors de sa finale à Prague en 2020. 23 secondes exactement pour venir à bout de l'Autrichienne Magdalena Krssakova, et clore un championnat qu'elle avait survolé du début à la fin.

Tokyo, entre impatience et anxiété

Cap sur Tokyo donc. Clarisse Agbegnenou ne cache pas son impatience de partir pour les Jeux. À travers son nouveau rôle de porte-drapeau, qu'elle endossera lors de la cérémonie d'ouverture, la Française espère trouver, l'énergie qui la portera "vers cette dernière médaille olympique qui manque à mon palmarès", déclarait-elle mi-avril. Cette obsession olympique la tient en haleine depuis cinq ans maintenant.

En 2016, pour sa première participation aux Jeux, à Rio, elle avait décroché la médaille d'argent, après une défaite en finale face à la Slovène Tina Trstenjak. "Ce n'est pas la bonne médaille pour moi, mais c'est ma première", avait-elle déclaré, déçue de sa seconde place.

Rêvant de l'or à Tokyo, la championne du monde s'inquiète néanmoins des conditions dans lesquelles se dérouleront les Jeux cet été. Après avoir difficilement vécu le report du tournoi de ses rêves, les mesures sanitaires en vigueur au Japon ne l'enchantent guère. "Déjà que les Jeux c'est stressant, mais là, ils deviennent anxiogènes", avait-elle jugé en mai.

Athlète et gendarme

Gendarme depuis 2014, Clarisse Agbegnenou a été promue adjudante en avril 2021. Membre de l'Armée des champions aux côtés d'une centaine de sportifs de plusieurs disciplines (judo, aviron, natation, voile...), la judokate avait ajouté un nouveau titre à son palmarès en 2018, en remportant les championnats du monde militaire, dans sa catégorie (-63kg).