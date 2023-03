Paris 2024 : la billetterie, un défi majeur pour amener le public au parasport

Le Comité d'organisation de Paris 2024 espère vendre plus de trois millions de billets pour les Jeux paralympiques. Entre méconnaissance des athlètes, des disciplines ou de la classification, les obstacles ne manquent pas.

La phase de vente des packs sur-mesure pour les Jeux olympiques de Paris 2024 arrive à son terme, mercredi 15 mars, pour laisser sa place à l'inscription au tirage au sort pour les billets à l'unité. Pendant ce temps, les Jeux paralympiques patientent. L'ouverture de la billetterie n'interviendra qu'à l'automne.

D'ici là, les initiatives se multiplient pour promouvoir les athlètes en situation de handicap amenés à briller dans la capitale dans moins d'un an et demi. Premier événement qui permettra de concentrer ce faisceau de lumière : les Mondiaux de para athlétisme, deuxième plus gros événement dans le monde du parasport derrière les Jeux paralympiques, qui seront organisés à Paris au stade Charléty du 8 au 17 juillet. Reste à savoir si le public mettra la main à la poche pour remplir l'enceinte.

La méconnaissance, premier frein à lever

"Je ne sais pas encore ce que je ferai cet été, mais j'avoue que je ne connais pas les athlètes ni les disciplines, donc il est peu probable que je prenne des places", confesse Benoît, trentenaire amateur de sport. Même son de cloche pour Amel, 42 ans, qui pointe du doigt le manque d'identification à ces sportifs et sportives : "Il y a tellement de handicaps différents que c'est compliqué de s'y retrouver". Interrogé sur les Jeux paralympiques, Kevin, 31 ans, a, quant à lui, du mal à se projeter : "Impossible de savoir où je serai à ce moment-là, mais je ne vais pas m'empêcher de bouger de Paris pour y assister. Si je suis là, j'irais peut-être, à la dernière minute..." Pour Aza, "peu importe le sport, c'est l'atmosphère qui est intéressante. Entre du tennis de table olympique ou paralympique, c'est juste l'expérience et le sport qui priment pour moi."

Ces témoignages contrastés laissent peser un doute : le grand public, qui connaît peu les athlètes handisports et leurs disciplines, achèteront-ils des places pour assister à une compétition de parasport ? "On a interrogé les spectateurs après les championnats du monde de para cyclisme au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, en octobre, où l'événement était accessible gratuitement, explique Adrien Balduzzi, directeur marketing et événementiel à la Fédération française handisport (FFH). On a reçu 8 000 personnes sur les quatre jours, donc 2 000 par jour en moyenne. On avait fait un questionnaire : 'Après cette expérience, seriez-vous prêt(e)s à payer pour assister à ce genre de compétition ?' Et les gens ont répondu oui. Cela montre qu'il y a un prisme de connaissance et, qu'après avoir essayé, il y a une possibilité d'achat." À condition que les tarifs restent abordables.

"Quand les gens ont mis le pied dedans, ils sont prêts à revenir." Adrien Balduzzi, directeur marketing et événementiel à la FFH à franceinfo: sport

Organisatrice des Mondiaux de para athlétisme, la FFH a décidé de mettre en place une billetterie payante, une première dans l'histoire de l'événement. Le prix de base a été fixé à 15,99 euros pour une session au tarif plein (10,99 euros en tarif réduit). "Notre objectif final, c'est d'atteindre 100 000 billets vendus à la fin de la compétition, donc 5 000 personnes payantes par session et un tiers du stade par jour en payant", ajoute Adrien Balduzzi, également directeur du Comité d'organisation (Comap).

La moitié des billets à moins de 25 euros pour les Jeux paralympiques

L'enjeu est tout aussi crucial pour les Jeux paralympiques de Paris, la première édition estivale de l'histoire en France. Plus de trois millions de billets vont être proposés à la vente, avec 500 000 billets à moins de 15 euros et plus de la moitié à moins de 25 euros. Une volonté de rester accessible réaffirmée par le Comité international paralympique (IPC), pour permettre à des familles de participer à l'événement, dans un souci de "transmission entre les générations".

Le public londonien avait investi les rues de la capitale britannique lors du marathon des Jeux paralympiques, le 9 septembre 2012. (DIDIER ECHELARD / FFH)

"Nous sommes certains qu'il y a de la demande", avance Ludivine Munos, ancienne nageuse paralympique, 12 fois médaillée et désormais responsable des spécificités paralympiques au sein du Comité d'organisation (Cojo) de Paris 2024. Elle s'appuie notamment sur l'enquête Ifop réalisée en septembre 2021, montrant que 90 % des Français soutenaient l'organisation des JP dans la capitale. À une petite nuance près : "Il faut continuer à faire connaître nos disciplines".

>> A lire aussi : les billets des Jeux paralympiques "seront moins chers que ceux des JO"

Séminaires de sensibilisation des médias, athlètes mis en avant lors de compétitions valides, semaine olympique et paralympique dans les écoles (du 3 au 8 avril), journée paralympique, organisation d'événements, projets de gaming et quiz pour comprendre les classifications... Les initiatives du Cojo vont se multiplier jusqu'à l'année prochaine pour promouvoir des sports méconnus du grand public. En parallèle, le film documentaire "Rising Phoenix" va revenir sur Netflix sous forme d'une mini-série consacrée aux Jeux paralympiques de Tokyo. Autant de signaux – tout comme l'accroissement des heures de diffusion en direct pour les Jeux de Paris 2024 sur France Télévisions – qui conduisent à penser que oui, le record de vente de billets réalisé à Londres en 2012 pourrait être battu en 2024.

Paris 2024 veut dépasser Londres 2012

Il y a douze ans, 2,7 millions de places s'étaient écoulées dans la capitale britannique pour venir voir les "super-héros" en situation de handicap. Un nouveau record depuis la mise en place de la billetterie payante sur des Jeux paralympiques à Atlanta en 1996 (à Barcelone, en 1992, seules les cérémonies d'ouverture et de clôture étaient payantes). "Depuis, chaque édition vient casser les codes et améliorer la visibilité", précise Ludivine Munos. Une impression partagée au regard des chiffres de vente et alors que Tokyo, avant le Covid et l'absence du public en 2021, revendiquait plus de trois millions d'intentions d'achat de billets.

Nombre de billets vendus aux Jeux paralympiques depuis 1996

Aujourd'hui, les Jeux paralympiques sont, après les Jeux olympiques et la Coupe du monde masculine de football, le troisième plus gros événement international en termes de vente de places. Pour 2024, l'objectif est d'entériner encore un peu plus cette statistique. Avant d'opérer, en France, une évolution du financement du parasport ?

Sortir de la dépendance aux fonds publics, une nécessité pour le parasport

"Le modèle économique des Jeux paralympiques n'a pas encore la même maturité que celui des Jeux olympiques", n'a de cesse de rappeler Tony Estanguet, le président du Cojo. "C'est un événement plus récent, créé en 1960, c'est pour cela qu'il y a une contribution du financement public pour que ces athlètes soient dans les mêmes conditions que les athlètes olympiques."

Alors que 97 % du budget du Comité d'organisation est assuré par des financements privés (versements du CIO du montant des droits télévisés, sponsors et partenaires, recettes de billetterie), un complément d'argent public de 100 millions d'euros est destiné aux besoins de fonctionnement des Jeux paralympiques, selon une annexe au projet de loi de finances 2023. Une dépendance économique que l'on retrouve à l'échelle nationale.

Une vue de ce que sera la parade des athlètes lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris en 2024, sur la place de la Concorde. (Florian HULLEU / PARIS2024)

D'après une publication de la Cour des comptes datant de l'été 2022, la Fédération française handisport (FFH) et la Fédération française de sport adapté (FFSA) "figurent parmi les plus aidées par la puissance publique". "Même si les pratiques handisports nécessitent davantage de moyens (taux d’encadrement, matériel...) que celles des clubs valides, les deux fédérations spécifiques disposent d’un appui relativement important de l’État. Celui-ci s'établit, tous financements consolidés, à 17,4 millions d'euros en 2021 (+ 25,2 % par rapport à 2020)."

La mise en place de billetteries payantes peut être un élément. "Le but est de faire des Jeux paralympiques un point de bascule", précise Adrien Balduzzi. "À terme, nos événements ont vocation à devenir payants. Ce ne sera peut-être pas toujours 10 ou 15 euros, mais plutôt deux ou cinq euros. Il faut qu'il y ait un acte d'achat car il y a des performances, un spectacle. Le parasport aspire à cette reconnaissance, à ce premier pas."