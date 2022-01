Paris 2024 : France Télévisions sera le diffuseur officiel des Jeux Paralympiques

Les Jeux Paralympiques de Paris 2024 se regarderont en exclusivité sur France Télévisions. Le comité d'organisation a attribué, mardi 18 janvier, l'exclusivité française des droits audiovisuels et numériques des Jeux Paralympiques (28 août-8 septembre 2024) aux antennes de France Télévisions, en plus des Jeux Olympiques.

"L'obtention des Jeux Paralympiques de Paris 2024 est une immense fierté pour France Télévisions, a déclaré Delphine Ernotte Cunci, présidente de France Télévisions. Nous sommes un partenaire des Jeux Paralympiques depuis de longues années et nous avions envie de poursuivre ce partenariat pour les Jeux de Paris, à domicile."

300 heures de direct

Toutes les épreuves des Jeux Paralympiques seront entièrement captées et entièrement diffusées, "même les épreuves que le CIO n'avait pas prévu de capter", a souligné la présidente de France Télévisions, une première dans l'histoire de la compétition. Au total, 300 heures de direct seront retransmises sur France 2 et France 3, contre 100 heures lors des Jeux de Tokyo, et accessibles 24 heures sur 24 sur France.tv.

"Ces Jeux vont avoir une résonance énorme en France. Avec les Jeux Olympiques, France Télévisions rend accessible à tous les Français l'intégralité du plus grand événement sportif de ces prochaines années", a précisé Delphine Ernotte Cunci, qui promet "une montée en puissance de la médiatisation jusqu'aux Paralympiques. Nous allons mettre en lumière les parasportifs, suivre leurs itinéraires, raconter leurs parcours et leurs histoires de vie."

"Avec ce grand groupe audiovisuel du service public, nous partageons la même volonté de mettre en valeur les athlètes paralympiques, (...) et de saisir cette occasion historique de changer durablement le regard de la société sur le handicap", a de son côté déclaré le président de Paris 2024, Tony Estanguet.