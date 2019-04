JO 2024 : France Télévisions obtient les droits pour diffuser l'ensemble de la compétition

Le groupe américain Discovery, qui détient les droits de la compétition pour le continent européen, a attribué l'exclusivité des droits audiovisuels en clair au groupe public.

Les Jeux olympiques de 2024 se regarderont sur France Télévisions. Un partenariat "historique" a été signé entre le groupe d'audiovisuel public et le groupe américain Discovery, détenteur des droits de la compétition pour le continent européen, indiquent les deux parties dans un communiqué, diffusé lundi 22 avril. France Télévisions obtient "l'exclusivité des droits audiovisuels en clair et en direct" des Jeux olympiques de Paris, ainsi que ceux des Jeux d'hiver de Pékin en 2022. Le groupe était en concurrence avec TF1 et M6 pour acquérir ces droits.

Le montant de l'accord signé entre France Télévisions et Discovery n'a pas été communiqué. Les droits payants restent, eux, la propriété du géant américain pour une diffusion sur sa chaîne Eurosport. Discovery avait déboursé 1,3 milliard d'euros pour acquérir les droits de retransmission des Jeux olympiques en Europe, de 2018 à 2024.

"Un moment important pour le service public"

Concrètement, l'ensemble des compétitions des Jeux d'été de 2024, qui se dérouleront à Paris du 26 juillet au 11 août, sera donc diffusé, en direct, en différé et dans leur intégralité, sur France 2 et France 3. La chaîne Franceinfo TV (canal 27 de la TNT) sera aussi mobilisée avec la diffusion d'extraits et d'interviews, ainsi que le réseau des "1ères" pour les territoires ultra-marins. Par ailleurs, une chaîne numérique sera spécialement mise en place afin de permettre au public, pas toujours devant son poste de télévision, de ne rien rater des épreuves.

Pour France Télévisions, "l'histoire des Jeux de 2024 va démarrer maintenant. Notre ambition éditoriale est de faire vivre les Jeux, mais aussi toute leur organisation", au travers des initiatives sportives et culturelles prévues, insiste Laurent-Eric Le Lay, directeur des sports de France Télévisions, auprès de franceinfo.

Couvrir la longue route des athlètes vers 2024

La préparation des athlètes à cette compétition exceptionnelle sera suivie de près par les équipes, notamment de "Tout le sport" et de "Stade 2". Et leur échauffement pour le jour J commencera dès 2019 avec les championnats du monde d’athlétisme à Doha, puis en 2020 avec les JO de Tokyo. "Avoir les Jeux dans son pays, c'est quelque chose d'historique et d'important dans la vie d'un athlète", souligne Laurent-Eric Le Lay. D'autant que les Jeux olympiques de 2024 seront les premiers Jeux d’été organisés par la France depuis un siècle, regroupant 32 disciplines sportives et autant d’événements sur les 39 sites choisis sur le territoire.

Avec la diffusion de ces Jeux, France Télévisions, partenaire historique, poursuit sa longue histoire avec cet événement. "Lorsque l’on pense aux Jeux, ce sont souvent des moments magiques de télévision qui nous reviennent en mémoire. Des exploits, des émotions, des victoires, parfois des échecs, a déclaré Tony Estanguet, directeur du Comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024. Nous sommes heureux que l’histoire continue avec le service public en 2024 alors que notre pays organise les Jeux après 100 ans d’attente."