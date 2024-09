Anneaux olympiques sur la tour Eiffel : qu'est devenu le symbole dans les autres villes organisatrices des Jeux ?

Les anneaux olympiques ont trouvé un nouveau point de chute à Paris. Du moins un point de suspension. Le symbole des Jeux va perdurer dans la capitale avec, mi-septembre, "l'installation temporaire d'anneaux sur le pont d'Iéna", au pied de la tour Eiffel, a révélé la mairie de Paris à France Inter, mardi 3 septembre.

Si Anne Hidalgo a annoncé son désir de voir ces anneaux rester perchés sur la Dame de fer après la fin de la parenthèse olympique, la classe politique parisienne se montre divisée. Sa rivale à la mairie de la capitale, Rachida Dati, également ministre de la Culture du gouvernement démissionnaire, a ainsi émis des réserves. L'installation sur le pont d'Iéna va permettre à la mairie de gagner du temps, afin d'instruire le projet d'un maintien définitif sur le célèbre monument parisien et d'en évaluer "les modalités, le coût et le calendrier".

Si Paris s'interroge sur leur sort, comment certaines villes organisatrices des Jeux olympiques et paralympiques ont-elles tranché sur le sujet ? Franceinfo retrace le destin des anneaux des Jeux de ces dernières années.

Une trace intégrée à l'urbanisme

Du côté français, Paris, en 1924, n'a pas conservé les anneaux. A Chamonix, ville hôte des Jeux d'hiver en 1924, il a fallu attendre un siècle : une sculpture représentant les anneaux a été inaugurée pour le centenaire des Jeux dans le centre de la commune, rapporte Le Dauphiné libéré. A Grenoble (Jeux d'hiver 1968), les anneaux ne sont plus présents, contrairement à la vasque, installée dans un des parcs de la ville.

A Albertville (Jeux d'hiver 1992), la présence des anneaux est plus originale. "Quand on arrive, on passe la barrière de péage d'autoroute, et sur toute la largeur, au sol, il y a les cinq anneaux. Cette autoroute a été construite à l'occasion des Jeux olympiques, pour désenclaver la zone", détaille à Ouest France Michaël Attali, professeur en sciences du sport à l'université de Rennes-2.

A Londres, les anneaux du Tower Bridge, symboles des JO de 2012, ont eu une triste fin : ils ont été "découpés pour être recyclés", rapporte le site d'information local Londonist, qui cite Stage One, l'entreprise responsable de l'installation et la désinstallation des anneaux. Ceux qui étaient visibles à la gare de Saint-Pancras ont été "transformés en sièges colorés au sein de la station", rappelle RMC, et dans un parc jouxtant le lieu. Ces sièges, désormais dans la nature, sont parfois peu visibles, cachés par une végétation envahissante, rapporte la BBC.

Du côté d'Atlanta, la ville de Géorgie a posé ses anneaux dans le parc du Centenaire, construit à l'occasion des Jeux d'été de 1996. A Pékin, hôte des Jeux d'été 2008 et de ceux d'hiver en 2022, les anneaux trônent depuis 2016 au sommet de la Tour olympique, construite en 2011.

La Tour olympique de Pékin, en Chine, le 8 août 2024. (STRINGER / CNSPHOTO / AFP)

Un symbole généralement placé dans une enceinte sportive

A Los Angeles, qui accueillera les Jeux d'été en 2028, les anneaux olympiques sont toujours visibles au Memorial Coliseum, théâtre des éditions de 1932 et 1984. Il accueillera de nouveau les épreuves d'athlétisme et une partie de la cérémonie d'ouverture dans quatre ans. "La quasi-totalité des symboles sont conservés dans les stades olympiques [construits pour les Jeux]. Ils peuvent devenir un lieu de visite qui maintient la mémoire. Ces symboles leur donnent une plus-value", développe Michaël Attali, toujours dans Ouest France.

Les anneaux olympiques sur la façade du Memorial Coliseum à Los Angeles, le 18 juillet 2024. (FREDERIC J. BROWN / AFP)

Ainsi, de nombreuses enceintes arborent ces anneaux : le Stade olympique de Montréal (JO d'été 1976), l'Arena da Amazônia de Manaus (JO d'été 2016 à Rio de Janeiro). A Athènes, le symbole a trouvé une place au Stade panathénaïque, qui a accueilli les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne, en 1896.

Les anneaux olympiques dans le Stade panathénaïque d'Athènes, en Grèce, le 14 mars 2024. (BEATA ZAWRZEL / NURPHOTO / AFP)

Les anneaux de Sydney vendus sur eBay

Les anneaux olympiques massifs qui ornaient le pont de la baie de Sydney en 2000 ont, eux aussi, été retirés, mais n'ont pas trouvé leur place dans le Stadium Australia où se sont déroulées les cérémonies d'ouverture et de clôture ou les épreuves d'athlétisme. Pour des questions logistiques, les autorités australiennes avaient décidé de les stocker dans la petite ville de Goulburn, située à 200 km, au sud-ouest de Sydney, dans un hangar appartenant à l'entreprise qui les avait fabriqués, rapportait en 2015 la chaîne australienne ABC.

Feu d'artifice sur le Harbour Bridge, le pont de la baie de Sydney, lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques, le 1er octobre 2000. (ROBYN BECK / AFP)

Les imposants anneaux, mesurant 70 mètres sur 40 mètres et pesant entre 40 et 50 tonnes, y ont croupi jusqu'au rachat du fameux hangar, par l'homme d'affaires Bernard Maas. Pour faire de la place, il les a mis en vente sur la plateforme eBay, sans savoir s'il allait réussir à s'en débarrasser, les anneaux ayant été démontés en une quarantaine de parties et ne pouvaient être déplacés qu'à l'aide de plusieurs camions.

Finalement, 17 acheteurs potentiels se sont manifestés et les anneaux ont été acquis pour 21 100 dollars australiens (15 000 euros), en mai 2015. "C'est un très bon résultat. C'est un type de Sydney qui les a achetés, avait révélé le vendeur à ABC, il n'est pas encore trop sûr de ce qu'il va en faire, mais peut-être qu'ils vont se retrouver dans le Queensland."