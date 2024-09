Anneaux olympiques sur la tour Eiffel : Rachida Dati demande à Anne Hidalgo le respect des "procédures" avant de décider de les conserver

Les anneaux de la discorde. Rachida Dati a réagi à la proposition de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui veut pérenniser les anneaux sur la tour Eiffel, après la fin des Jeux olympiques et paralympiques dans la capitale. "L’accrochage des anneaux olympiques en avait exceptionnellement été exempté par la loi olympique, mais à titre temporaire", rappelle sur le réseau social X, la ministre de la Culture démissionnaire. "Avant toute prise de décision et toute annonce en la matière, il est important que toutes les procédures et consultations visant à la protection du patrimoine soient respectées", poursuit-elle.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont un moment de joie qui rassemble tous les français. La protection de notre patrimoine commun sur la durée les unit également.



La Tour Eiffel est un monument protégé, œuvre d’un immense ingénieur et créateur. Le respect de son geste… — Rachida Dati ن (@datirachida) September 1, 2024

"La tour Eiffel est un monument protégé, œuvre d'un immense ingénieur et créateur. Le respect de son geste architectural et de son œuvre nécessite, avant d'y apporter toute modification substantielle, une autorisation de travaux et une évaluation de l'impact, conformément au Code du patrimoine", a-t-elle ajouté. Si Rachida Dati ne nie pas que "les Jeux olympiques et paralympiques sont un moment de joie qui rassemble tous les Français", "la protection de notre patrimoine commun sur la durée les unit également".

Anne Hidalgo avait assuré samedi dans Ouest-France qu'en tant que maire de Paris, elle avait l'accord du CIO et la décision lui revenait. "C’est très beau, cette idée d’allier la tour Eiffel, monument conçu comme étant éphémère pour une Exposition universelle, aux Jeux, moment éphémère qui aura aussi marqué Paris et notre pays. Je veux que les deux restent mariés", avait justifié l'édile. La tour Eiffel reste, à quelques nuances de peinture près, et hormis les effets des évolutions technologiques, la même que celle érigée par Gustave Eiffel pour l'Exposition universelle de 1889. Elle est inscrite aux monuments historiques depuis 1964.