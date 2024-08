Paralympiques 2024 : Ugo Didier en or, Marie Patouillet pionnière argentée... Le récap de la journée de jeudi

Les épreuves des Jeux paralympiques commençaient jeudi et l'équipe de France a déjà trois médailles dans sa besace, une d'or et deux d'argent, grâce à la cycliste Marie Patouillet et aux nageurs Ugo Didier et Alex Portal.

Après une cérémonie d'ouverture réussie place de la Concorde, mercredi soir, les épreuves des Jeux paralympiques de Paris ont débuté, jeudi 29 août. L'équipe de France a pu compter sur Marie Patouillet pour récolter sa première médaille, comme à Tokyo. Dans le bassin de Paris La Défense Arena, Ugo Didier a ensuite apporté un premier titre paralympique aux Bleus. Franceinfo: sport dresse le bilan de ce premier jour de compétition.

Marie Patouillet, porte-bonheur de l'équipe de France

Il y a trois ans, à Tokyo, elle avait déjà montré la voie à ses compatriotes. Après le bronze japonais, Marie Patouillet a remis ça à Paris en ouvrant le compteur de médailles de l'équipe de France. Sur le contre-la-montre 500 m C4-5 (personnes amputées ou ayant une perte fonctionnelle des membres supérieurs et/ou inférieurs), la paracycliste – avec son temps de 36''70 – n'a été devancée que par l'impressionnante Néerlandaise Caroline Groot (35''57) et décroche la médaille d'argent. Kadeena Cox, favorite pour le titre, a chuté en finale.

Paralympiques 2024 - Cyclisme : Marie Patouillet s'octroie l'argent . (.)

Entraînée par Grégory Baugé, nonuple champion du monde sur piste, Marie Patouillet ajoute une troisième médaille paralympique à sa collection après les deux médailles de bronze de Tokyo. La Française tentera d'enrichir un peu plus son reluisant palmarès lors de la poursuite sur piste et des épreuves sur route.

La ruée vers l'or d'Ugo Didier

Le paranageur Ugo Didier est allé chercher le plus beau des métaux sur le 400 m nage libre S9 (nageurs ayant une légère déficience de la coordination des bras et des jambes, une faiblesse importante d’une jambe, ou l'absence de membres). A l’issue d'une course parfaitement gérée, le Français s'est paré d'or dans le bassin de Paris La Défense Arena. En 4'12"55, il a devancé l'Italien Simone Barlaam (4'14"16) et l'Australien Brenden Hall (4'15"61).

Paralympiques 2024 - Natation : Ugo Didier se pare d'or sur 400m . (.)

Pour aller chercher sa première médaille d'or paralympique et la première de l'équipe de France dans ces Jeux, Ugo Didier est parti prudemment, au contraire de son voisin de couloir italien. Sixième après 100 m de course, il pointait au troisième rang à mi-course, à 2''20 de Simone Barlaam. Le Français a ensuite lâché les chevaux et terminé en boulet de canon pour dépasser son plus sérieux rival dans le dernier 50 m, nagé en 31''21 – sa longueur la plus rapide de la course après celle du départ. Un résultat de bon augure pour Ugo Didier, également engagé sur 50 m nage libre, 100 m dos et 200 m 4 nages.

Alex Portal démarre sa moisson

Il a apporté sa pierre aux débuts réussis de la paranatation tricolore. Un peu moins de trois heures après son grand ami Ugo Didier, dont il partage la chambre au village, Alex Portal a lui aussi décroché sa première médaille, d'argent, sur le 100 m papillon S13 (cécité complète ou déficience visuelle importante). Comme en séries, le natif de Saint-Germain-en-Laye a dû céder face à la référence Ihar Boki, qui a remporté sa 17e médaille paralympique. Quatrième de l'épreuve à Tokyo il y a trois ans, il est cette fois monté sur la boîte. "Je suis content de ma course, deuxième alors que je fais quatrième à Tokyo, ça lance bien ma compétition je pense", a-t-il savouré au micro de France 3 après sa course.

Paralympiques 2024 - Natation : Alex Portal vêtue d'argent sur 100m papillon

Fabien Lamirault avait toujours la flamme

Mercredi soir, il allumait la vasque olympique en compagnie de quatre autres para-athlètes. Jeudi, en début d'après-midi, il était déjà sur le pont pour son entrée dans la compétition en double hommes MD4 de paratennis de table. Fabien Lamirault s'est qualifié pour les demi-finales avec son partenaire Julien Michaud, après une victoire accrochée en cinq sets contre la paire polonaise Rafal Czuper-Tomasz Jakimczuk (11-3, 7-11, 14-12, 7-11, 11-9). Le duo tricolore est assuré de remporter une médaille, puisque les deux paires battues en demi-finales, vendredi, se verront décerner le bronze.

Débuts difficiles pour les sports collectifs

La première journée a été plus mitigée pour les sports collectifs. Pour le premier match paralympique de ses joueurs, l'équipe de France de volleyball assis, défaite en trois sets (25-7, 25-20, 25-7), n'a pas tenu le choc face au Kazakhstan. Les deux équipes de goalball ont aussi démarré leurs Jeux par une défaite, sèche pour les femmes contre le Canada (10-0), avant un match un peu plus accroché pour les hommes face aux Brésiliens, champions olympiques en titre (8-5).

Paralympiques 2024 - rugby fauteuil : le résumé de France - Danemark Les Bleus du rugby fauteuil ont remporté leur premier match face au Danemark, le jeudi 29 août 2024, au Grand Palais éphémère. (France 2)

La grande satisfaction de la journée est venue de la victoire solide des Bleus du rugby fauteuil. Dans le même match d'ouverture que leur tournoi paralympique à Tokyo 2021, face au Danemark, ils se sont à nouveau imposés de deux points (53-51).