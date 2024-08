Paralympiques 2024 : Ugo Didier remporte la médaille d'or sur 400 m nage libre, le premier titre pour la France

La délégation française poursuit sa moisson dès la première journée. Quelques heures après la première médaille rapportée par Marie Patouillet, le nageur Ugo Didier est allé chercher son premier titre de champion paralympique, sur 400 m nage libre S9 (nageurs ayant une légère déficience de la coordination des bras et des jambes, une faiblesse importante d’une jambe, ou l'absence de membres), jeudi 29 août, dans le bassin de Paris La Défense Arena. Déjà médaillé d'argent sur la même épreuve il y a trois ans à Tokyo, le natif du Chesnay ajoute une nouvelle médaille à son palmarès, la plus belle, en finissant en 4'12"55, avec près de deux secondes d'avance sur l'Italien Simone Barlaam (4'14"16) et l'Australien Brenden Hall (4'15"61).

Paralympiques 2024 - Natation : Ugo Didier se pare d'or sur 400m . (.)

Ugo Didier avait remporté sans trembler sa série dans la matinée. Auteur d'une très belle course et d'une remontée imressionnante, il a fait vibrer le public, qui l'a porté à son entrée et durant toute la course. Engagé sur le 50 m nage libre, le 100 m dos et le 200 m 4 nages, il pourrait apporter d'autres médailles à la France.