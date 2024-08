En images Paralympiques 2024 : des prestations de Christine and the Queens et Lucky Love à l'allumage de la vasque... Les moments les plus marquants de la cérémonie d'ouverture

Dans des conditions météorologiques bien plus clémentes que lors de la cérémonie d'ouverture des JO, parasportifs et artistes ont offert un beau spectacle, mercredi, place de la Concorde... Retrouvez les plus belles photos de l'événement.

Un splendide paradoxe. Un peu plus d'un mois après le lancement des Jeux olympiques, inauguré par un spectacle grandiose, le long de la Seine, la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques a battu son plein, mercredi 28 août, place de la Concorde et sur l'avenue des Champs-Elysées. En voici, en images, les moments les plus marquants. Au rythme de la mélodie proposée par le musicien canadien Chilly Gonzales, des danseurs valides et en situation de handicap ont interprété "Discorde" sur la scène de la Concorde. (THIBAULT CAMUS / POOL) L'artiste tricolore Christine and the Queens a proposé une adaptation pop très personnelle de l'incontournable chanson d'Edith Piaf, "Non, je ne regrette rien". (BERTRAND GUAY / AFP) La Patrouille de France a survolé la place de la Concorde. Un superbe spectacle éclairé par un soleil couchant sur la capitale. (BERTRAND GUAY / AFP) Les quelque 4 400 parasportifs des 168 délégations présentes ont défilé sur l'avenue des Champs-Elysées, devant 50 000 spectateurs. (DIMITAR DILKOFF / AFP) Emmenée par ses porte-drapeaux, Nantenin Keïta et Alexis Hanquinquant, la délégation française a été la dernière à défiler. Des airs de Joe Dassin et Johnny Hallyday ont accompagné les quelque 150 athlètes tricolores sur l'avenue des Champs-Elysées. (DIMITAR DILKOFF / AFP) Le chanteur lillois Lucky Love, né sans bras gauche, a interprété son titre "My Ability" sur la scène de la Concorde. (ZAC GOODWIN / MAXPPP) Déjà jouée lors des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques, la "Marseillaise" revisitée par Victor Le Masne a de nouveau retenti. Pour l'occasion, le drapeau tricolore a été projeté sur l'obélisque de la place de la Concorde. (GONZALO FUENTES / POOL) "Sportographie". Dans ce nouveau tableau, des danseurs valides et en situation de handicap se réunissent dans une représentation à mi-chemin entre le spectacle de danse et la rencontre sportive. (DIMITAR DILKOFF / AFP) Le para-athlète allemand Markus Rehm, triple champion paralympique de saut en longueur, porte la flamme olympique de la place de la Concorde vers le Jardin des Tuileries, suivi par d'autres porteurs de flambeaux. (DIMITAR DILKOFF / AFP) Charles-Antoine Kouakou, Elodie Lorandi, Fabien Lamirault, Alexis Hanquinquant et Nantenin Keïta ont eu l'honneur d'être les derniers porteurs de la flamme paralympique et ont allumé la vasque dans le Jardin des Tuileries. (FRANCK FIFE / AFP)