Paralympiques 2024 : Alex Portal remporte la médaille d'argent sur 100 m papillon

La paranatation française tient son rang. Après le premier titre d'Ugo Didier en fin d'après-midi, Alex Portal a décroché une nouvelle médaille pour le clan français en terminant 2e en 54''38 du 100 m papillon S13 (cécité complète ou déficience visuelle importante), à Paris la Défense Arena, jeudi 29 août. Triple champion du monde en titre après des mondiaux étincelants en 2023 à Manchester, l'aîné de la fratrie Portal a ajouté une breloque supplémentaire à son palmarès paralympique, trois ans après avoir brillé dans les bassins de Tokyo (argent sur le 200 m 4 nages, bronze sur le 400 m nage libre).

Paralympiques 2024 - Natation : Alex Portal vêtue d'argent sur 100m papillon

Deuxième de sa série ce matin à une seconde du Biélorusse Ihar Boki, qui a remporté le titre, le Francilien a élevé son niveau pour s'assurer une place sur le podium, et la deuxième médaille de la délégation tricolore en paranatation. Dans le sillage du Biélorusse pendant toute la course, il n'échoue qu'à 25 centièmes de la médaille d'or (54''13 pour Boki), en améliorant son record personnel de plus d'une seconde. L'Espagnol Enrique Alhambra Mollar complète le podium (56''27). Comme son compagnon de chambre Ugo Didier, Alex Portal visera d'autres médailles dans ces Jeux paralympiques, sur le 50 m nage libre, le 200 m 4 nages et le 400 m nage libre.