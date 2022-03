Après une nouvelle déception pour Benjamin Daviet (catégorie debout), 6e et loin de son niveau sur la course moyenne distance en biathlon, Anthony Chalençon n'a pas réussi à remettre les Bleus sur de bons rails, mardi 8 mars. A Zhangjiakou, le biathlète de 31 ans a vécu un cauchemar en compilant les fautes au tir- et les tours de pénalité - pour finir à la dernière position. Devant, en revanche, les Ukrainiens ont réalisé un tir groupé inédit en prenant les cinq premières places.

Anthony Chalençon dans le rouge

À la différence du porte-drapeau de la délégation française Benjamin Daviet, bien lancé mardi avant de commettre des fautes rédhibitoires au tir, on a su très vite que cette journée allait être à oublier pour Anthony Chalençon. Avec quatre fautes dès le premier tir, le skieur de Morzine-Avoriaz s'est rapidement mis dans le rouge, enchaînant les tours dans l'anneau de pénalité et laissant des forces importantes pour la suite de sa course.

Dès lors, il n'était plus tellement question de viser un podium mais plutôt de limiter la casse. Un objectif, là encore, manqué par le Français. Son guide Alexandre Pouyé n'a pas réussi à le remettre sur les rails malgré ses conseils, notamment celui de se "concentrer sur la respiration". Anthony Chalençon termine avec un 8/20 au tir, bien loin de ses espoirs initiaux.

Petite journée de compétition pour nos Français.

Anthony Chalençon et son guide Alex Pouyé se classent finalement 9e sur le 10km en para biathlon.



Anthony Chalençon et son guide Alex Pouyé se classent finalement 9e sur le 10km en para biathlon.

Rendez-vous demain pour le para ski de fond ✌️#AllezLesBleus #Pékin2022

L'Ukraine tient son top 5

A l'opposé, Vitaliy Lukianenko, Anatolii Kovalevskyi, Dmytro Suiarko, Iaroslav Reshetynskyi et Oleksandr Kazik. Cinq Ukrainiens aux cinq premières places. Un carton plein inédit qui a fait ressembler cette course moyenne distance aux championnats nationaux.

Jusqu'au bout, les biathlètes vêtus de jaune et de bleu se sont "tirés la bourre" pour déterminer l'ordre final. Néanmoins, aucun ne pouvait espérer rivaliser avec le nouveau champion paralympique, Lukianenko, impérial sur les skis et auteur d'un sans-faute au tir. Après le triplé féminin en catégorie debout, les Ukrainiens rapportent donc trois médailles de plus dans leur escarcelle pour pointer au deuxième rang du classement avec 17 breloques, derrière l'intouchable Chine (27 médailles).