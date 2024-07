Concert de Paris 2024 : Lang Lang, Gautier Capuçon, Khatia Buniatichvili... Les stars du classique à l'Hôtel de Ville pour fêter le 14-Juillet

Le concert de Paris revient le 14 juillet, jour de fête nationale, pour sa 12e année. Organisé jusqu'alors aux pieds de la tour Eiffel, le traditionnel spectacle de musique classique se déroulera exceptionnellement cette année sur le parvis de l'Hôtel de Ville.

Ce changement s'explique par l'organisation des Jeux olympiques et coïncide avec l'arrivée de la flamme olympique et l'allumage du chaudron, prévu vers 23h10. Quels sont les musiciens et les stars invitées ? Que pourra-t-on écouter cette année ? Qui animera le concert ? Franceinfo vous dit tout de cette soirée spéciale.

Une soirée sur le thème de l'olympisme

Ce concert est désormais l'un des plus grands événements de musique classique, retransmis dans plusieurs pays et suivi par plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs. La soirée, présentée par Stéphane Bern, sera diffusée dès 20h45 sur France 2 et les plateformes numériques de france.tv.

Au pied de l'Hôtel de Ville de Paris, l'Orchestre national de France, la Maîtrise et le Chœur de Radio France, sous la direction de Cristian Măcelaru accompagneront artistes et solistes et interprèteront des classiques du patrimoine, de la Marche hongroise de Berlioz à L'Oiseau de Feu de Stravinski, et des œuvres choisies autour du thème de l'olympisme.

Concert du 14 juillet Le concert de Paris du 14 Juillet (France.tv)

Renaud Capuçon, qui a été par ailleurs l'un des artistes choisis pour porter la flamme olympique, sera une fois encore de la fête du 14-Juillet. Alors que le deuxième tome de son disque consacré au cinéma est sorti il y a quelques mois, le violoniste restera dans l'univers du 7e art en interprétant notamment le beau thème du film Les Temps modernes composé par Charlie Chaplin, Smile.

Également présent, son frère cadet, le violoncelliste Gautier Capuçon, dont le dernier disque (sorti fin 2023) est consacré à Paris (avec des œuvres de Rameau à Cosma, en passant par Offenbach, Debussy et Ravel) dans la perspective des Jeux olympiques de Paris. Ce 14 juillet, il arpentera entre autres, avec le pianiste Jérôme Ducros, les notes du chef-d'œuvre de la chanson française signé Joseph Kosma, Les Feuilles mortes. Dans quelques jours, Gautier Capuçon enchaînera ensuite sur sa tournée de concerts gratuits Un été en France, inaugurée en 2020.

Fatma Saïd, Matthieu Chedid, Thibault Cauvin

Fouleront par ailleurs la scène du Concert de Paris les guitaristes Matthieu Chedid et Thibault Cauvin, auteurs d'une pépite commune, sortie le 7 juin dernier, L'Heure miroir, disque dans lequel ils reprennent des titres de -M-, mais aussi des pièces classiques ou des morceaux mythiques de la chanson française.

Enfin, côté piano, on pourra écouter Lang Lang, la plus française des stars chinoises dont le dernier disque est consacré à Camille Saint-Saëns, qui jouera cette fois-ci du Rachmaninov, ainsi que la Franco-Géorgienne Khatia Buniatishvili, devenue, elle aussi, une star mondiale et dont le prochain album en octobre prochain sera dédié à Mozart. Elle rejoindra notamment les frères Capuçon pour le Rondo alla polacca de Beethoven.

À cette grande fête musicale se joindront également la mezzo-soprano Adèle Charvet, qui a récemment incarné Angelina dans la Cenerentola de Rossini à l'Opéra du Capitole, et qui chantera un air de Carmen de Bizet, ainsi que la soprano Nadine Sierra, remarquée dans La Traviata du metteur en scène australien Simon Stone en janvier 2024. Elle interprètera d'ailleurs en duo un air de l'opéra de Verdi, Un dì, felice, eterea, ainsi qu'un air de Roméo et Juliette de Gounod.

Autre grande voix présente le 14 juillet, celle de la soprano égyptienne Fatma Saïd qui n'a pas son pareil pour exalter des partitions qui croisent musique occidentale et orientalisme. À noter aussi la présence du ténor samoan Pene Pati que l'on s'arrache depuis un célèbre remplacement au pied levé en décembre 2021 dans un Roméo et Juliette mémorable. Il interprètera notamment le célèbre air de Nessun Dorma, de la Turandot de Puccini.

Après le concert, le feu d'artifice de la Ville de Paris est quant à lui maintenu au Champ-de-Mars, tiré depuis la tour Eiffel. L'année dernière, 70 000 personnes s'étaient rassemblées afin d'y assister.