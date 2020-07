Mozart, Berlioz, Piaf... Voici le programme du Concert de Paris du 14-Juillet, à suivre sur France 2, France Inter et Culturebox

Une édition un peu particulière cette année du grand concert de Paris le 14 juillet, que vous pourrez suivre à partir de 21h05 en direct sur les antennes et sur le site de France Télévisions.

Maintenue, la huitième édition du concert de Paris se déroulera sans public. L’accès au Champs de Mars et à ses abords seront interdits le 14 juillet mais le concert sera diffusé en direct dès 21h10 sur France Inter lors d'une émission spéciale présentée par Anna Sigalevitch et en simultané par l’Union Européenne de Radio-Télévision sur les antennes de huit pays ainsi que sur France 2, présenté par Stéphane Bern, et sur le site de France télévisions Culturebox.

L’Orchestre National de France réunira 65 musiciens. Il s'agira du premier concert de la Maîtrise et du Chœur de Radio France depuis le mois de mars.

"Un concert de rêve"

Sous la direction de la cheffe d’orchestre Eun Sun Kim, l’Orchestre National de France, la Maîtrise et Chœur de Radio France, ainsi que les plus grands solistes internationaux promettent d'offrir "un concert de rêve".

Chaillot-Théâtre national de la Danse s’associe au concert de Paris pour fêter les 100 ans du Théâtre national populaire. Pour l’occasion, Chaillot a souhaité inviter le Ballet Preljocaj à présenter un duo interprété par Jordan Kindell et Verity Jacobsen sur le concerto n°23 de Mozart, extrait de la pièce Le Parc. Avec la pianiste Khatia Buniatishvili et l’Orchestre national de France.

Ce concert de Paris est l'un des plus grands événements de musique classique au monde suivi chaque année par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Il devrait cette année se conclure par une Marseillaise, pour symboliser "l'unité de la Nation" et sera suivi du traditionnel feu d'artifice tiré depuis la Tour Eiffel à 23h.

Programme :

- Hector Berlioz – La Damnation de Faust : Marche Hongroise

- Edith Piaf – L’Hymne à l’amour (Sonya Yoncheva, soprano)

- Georges Bizet – Les Pêcheurs de perles : Au fond du Temple Saint… (Ludovic - Tézier, baryton et Benjamin Bernheim, ténor)

- Piotr Ilitch Tchaïkovski – Concerto pour piano n°1 (extrait) (Khatia Buniatishvili, piano)

- Giuseppe Verdi – Nabucco : Va Pensiero

- Leonard Bernstein – West Side Story : Tonight, I feel pretty (Lucienne Renaudin Vary, trompette)

- Léo Delibes – Les Filles de Cadix (Fatma Said, soprano)

- Ludwig van Beethoven – Egmont : Ouverture

- Charles Gounod – Roméo et Juliette : L’Amour… Ah lève-toi soleil (Benjamin Bernheim, ténor)

- Charlie Chaplin – City Memories (Lisa Batiashvili, violon)

- Édouard Lalo – Concerto pour violoncelle n°2 III. Andante-Allegro vivace (Sol Gabetta, violoncelle)

- Alfredo Catalani – La Wally : Ebben? Ne andrò lontana (Sonya Yoncheva, soprano)

- Georges Bizet – Carmen : Entracte du IIIe acte

- Giuseppe Verdi – La Traviata : Chœurs des bohémiennes

- Charles Aznavour – La Bohème (Ludovic Tézier, baryton)

- Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto pour piano n°23 II. Andante (Ballet Preljocaj, Khatia Buniatishvili, piano)

- José Serrano – La Canción del olvido : Marinela (Fatma Said, soprano)

- Maurice Ravel – Boléro (arrangement Didier Benetti)

- Claude Joseph Rouget de Lisle / Hector Berlioz – La Marseillaise Couplets 1 et 7 (Angélique Kidjo, chanteuse et Tutti)

Concert de Paris

A suivre le 14 juillet à partir de 21h10 sur France 2, France Inter, Culturebox