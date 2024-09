Norvège : le trésor des églises en bois, derniers vestiges de la Scandinavie des Vikings

En Norvège, les églises en bois sont les derniers vestiges de la Scandinavie médiévale, des premiers chrétiens du nord de l'Europe, et de la fin de l'ère des Vikings. Ces édifices sont préservés par des habitants fiers de leur patrimoine.

On les croirait tout droit sorties d'un livre de contes et légendes : les églises en bois norvégiennes sont l'héritage des Vikings et des premiers chrétiens au nord de l'Europe. Leur étrange silhouette a traversé les siècles, mais pour combien de temps encore ? Alors que la Scandinavie comptait des milliers de ces édifices au Moyen Âge, il n'en reste plus qu'une vingtaine aujourd'hui, uniquement en Norvège. Des touristes du monde entier viennent les admirer.

Un patrimoine préservé par les habitants

Avec leur armature intégralement composée de bois, sans clous ni vis, elles sont uniques, mais aussi vulnérables. "Tout le poids de l'église repose sur ces piliers, cette méthode n'existe plus aujourd'hui", explique Maxence Bennour-Ferrari, guide dans l'un de ces monuments exceptionnels. Au nord d'Oslo, toute une communauté s'est battue pour redonner vie à leur trésor local. Tous les deux ans, il faut enduire l'édifice de goudron pour protéger le bois. Dans une autre commune, des habitants se sont lancés dans la reconstruction de leur église médiévale à l'aide de techniques oubliées.