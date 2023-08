Rock en Seine 2023 : le festival s’offre Billie Eilish pour ses 20 ans, et s’ouvre avec une soirée 100% féminine

Billie Eilish, The Strokes, Placebo, Christine and the Queens, Florence + the Machine, The Chemical Brothers seront de la fête à Rock en Seine. Plus de 70 artistes sont attendus au domaine de Saint-Cloud pour cette édition anniversaire.

C’est une édition particulière de Rock en Seine qui s'annonce au domaine de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Né en 2003, le festival fête cette année ses 20 ans et revient les 23, 25, 26 et 27 août. Pour son vingtième anniversaire, Rock en Seine s’offre, en exclusivité et pour la première fois, la venue de Billie Eilish, qui ouvrira le bal mercredi, et des Strokes qui le clôtureront dimanche, après 4 jours de fête.

Soirée 100% féminine

Aux côtés de la jeune pop star le premier soir, ne se produiront que des artistes féminines. Un choix revendiqué par le directeur du festival, Matthieu Ducos, interrogé par Franceinfo : "On a l'envie et l'objectif chaque année d'assurer une représentation d'artistes féminines. L'année dernière, on a atteint 40%. Cette année, on voulait une parité totale. On s'est dit que ce serait bien de faire une journée complète féminine pour marquer les choses."

La Norvégienne Girl in Red, qui assurait d’ailleurs les premières parties de Billie Eilish lors de sa tournée mondiale l’an dernier, la précédera sur la grande scène. Tout comme la Suédoise Tove Lo et ses morceaux envoûtants. La pop punk d’Hannah Grae, artiste galloise de 20 ans qui s’est fait connaître sur TikTok, résonnera aussi dans le domaine de Saint-Cloud ce soir-là.

Du rock, mais pas que

Après la relâche jeudi, la fête reprendra de plus belle vendredi 25 août. Côté rock, les guitares du groupe Placebo, déjà venu 11 ans plus tôt, achèveront la première soirée du week-end. Avant eux se succéderont sur la grande scène Christine and the Queens et le "supergroupe" Boygenius, formé par les musiciennes Julien Baker, Phoebe Bridgers et Lucy Dacus qui mènent en parallèle leur carrière solo. Les amateurs de chanson française ne seront pas en reste, le crooner Bertrand Belin sera de la partie.



Rock en Seine, ce n’est pas que du rock. Son directeur Matthieu Ducos le martèle : "Le rock est évidemment très présent, mais c'est avant tout un état d'esprit et une attitude qu'on peut retrouver sur des esthétiques musicales différentes." Les festivaliers pourront donc danser, samedi, au rythme techno de la DJ belge Charlotte de Witte. Venu au festival pour la première fois en 2004, le duo électro britannique The Chemical Brothers électrisera aussi Rock en Seine. La douceur de Tamino et la fraîcheur de L’Impératrice compléteront l’affiche. Sans oublier Florence + the Machine, groupe mené par l’enchanteresse Florence Welch.

Après le passage des punks australiens Amyl and The Sniffers, du duo indie-rock Wet Leg ou encore du groupe de rock britannique Foals, le clou du spectacle sera assuré par les Strokes dimanche. Le groupe, né comme le festival à l'aube des années 2000, vient s’y produire pour la première fois. Et la journée affiche déjà complet.

Avoir 20 ans en 2023

D’autres noms moins connus complètent la programmation : Bracco, Théa, The Big Idea, Uzi Freyja... Ils sont parmi les douze artistes sélectionnés dans le club Avant Seine, qui repère et accompagne des talents émergents depuis 2005. À suivre de près, puisque y sont passés avant eux des grands noms de la scène musicale actuelle : Jeanne Added, Feu! Chatterton, Hyphen Hyphen ou encore Zaho de Sagazan.

En parallèle des concerts, le festival propose également des "talks", des temps d’échange, autour du thème "Avoir 20 ans en 2023". Des invités d’horizons variés, comme l’humoriste Fanny Ruwet, la militante féministe Anna Toumazoff, le comédien Nicolas Maury ou encore les journalistes Rémy Buisine et Salomé Saqué, dialogueront au sujet de l’humour, de l’amour, du genre, de l’information…

20 ans d’histoire

En 20 ans d’existence, le festival de fin d’été n’a cessé de croître, passant d’une unique journée en 2003, à deux jours dès l’année suivante, puis trois jours à partir de 2007. L’an dernier, après deux éditions annulées en raison du Covid-19, le festival revenait en grande pompe et s’étendait sur quatre jours pour la première fois. La fête devait même durer cinq jours initialement. C’était sans compter sur l’annulation de la venue du groupe Rage Against the Machine pour des raisons médicales, à deux semaines du festival. Cet aléa a entraîné la suppression de tous les concerts prévus ce jour-là.

Cette année encore, la fête durera quatre jours et 150 000 festivaliers sont attendus, révèle Matthieu Ducos. C’est autant que l’an dernier, où un record de fréquentation avait été battu.

Retrouvez la programmation complète sur le site de Rock en Seine.

Domaine national de Saint-Cloud, les 23, 25, 26 et 27 août 2023.