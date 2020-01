"2020 nous voilà" : The Strokes dévoilent une nouvelle chanson en concert et confirment leur retour

Le groupe de rock new-yorkais emmené par Julian Casablancas a confirmé sur scène au nouvel an la sortie d'un nouvel album, le premier depuis 2013.

C'est la première bonne nouvelle de l'année en matière de rock : les new-yorkais The Strokes sont bel et bien de retour et prévoient la sortie en 2020 d'un nouvel album, le premier depuis Comedown Machine en 2013.



Le chanteur Julian Casablancas l'a confirmé sur scène mardi soir lors d'un concert de la Saint Sylvestre à Brooklyn, au Barclays Center. "Yeah, nous allons sortir un nouvel album bientôt. 2020 nous voilà", a-t-il déclaré au micro. "Nous avons été décongelés et nous sommes de retour", a-t-il plaisanté en introduisant une nouvelle chanson dont il n'a pas précisé le titre, et qui devrait figurer sur cet album imminent.





Entente retrouvée

Alors que la mésentente entre les membres du groupe était notoire depuis des années, Julian Casablancas a tenu à rendre hommage à ses comparses Nick Valensi (guitare), Fabrizio Moretti (batterie), Albert Hammond Jr (guitare) et Nikolai Fraiture (basse).

Sur scène, il a ajouté "Quand on aime quelqu'un, on se retrouve congelé avec lui. Vous savez quoi ? Je ne sais pas ce que je raconte généralement, je divague beaucoup, mais je vous aime les gars et c'est un honneur de partager la scène et cette nuit avec vous."

Un titre de Room On Fire joué avec Mac DeMarco

A un autre moment de la soirée, les Strokes ont interprété en compagnie de Mac DeMarco Modern Girls & Old Fashioned Men ("actualisé de façon politiquement correcte" en Modern Theys & Old Fashion Thems), un extrait de l'album Room On Fire qu'ils ont rarement joué sur scène. Que faisait Mac DeMarco avec eux ? Il a produit l'album Virtue (2018) de Voidz, le projet parallèle de Julian Casablancas







L'an passé déjà, The Strokes, qu'on a vu au dernier festival Lollapalooza à Paris l'été dernier, avaient dévoilé un inédit sur scène à Los Angeles, The Adults Are Talking. Il s'agissait de leur premier morceau dévoilé depuis le EP Future Present Past en 2016.