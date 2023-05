"Ce rapport un peu plus intime, c'est précieux" : Feu! Chatterton raconte sa résidence de deux mois au cœur du Louvre

Le groupe a passé deux mois dans les sous-sols du musée à créer et enregistrer de la musique. C'est d'ailleurs une tendance qui se généralise : les musées invitent de plus en plus les musiciens pour imaginer des formats originaux, à l'abri des regards ou en face d'un public.

Après la publication de cet article, le musée du Louvre a annoncé lundi 22 mai qu'en raison d’un problème de santé de l’un de ses membres, Feu! Chatterton était contraint d’annuler les trois concerts de sortie de résidence et la masterclass qu’il devait donner au Louvre ces 22, 23 et 25 mai.

Quand les Feu! Chatterton ont poussé la porte du Louvre en mars dernier, pour inaugurer un programme imaginé par le musée, leur inspiration s'est immédiatement mise en marche. "On a senti très vite que c'était une grande chance d'avoir l'occasion de se promener ici avec un pass du personnel. C'est chouette parce que pour aborder les œuvres, les œuvres éternelles et la beauté des arts, d'avoir ce rapport un peu plus intime, c'est précieux", confie Arthur Teboul, le chanteur du groupe. Et de glisser "On ne sait pas d'avance ce qu'on va faire et c'est ce qui est intéressant."

Pendant deux mois, ils ont donc joué, enregistrés, se sont promenés face aux œuvres, jusqu'à écrire de nouveaux morceaux, qu'ils devaient jouer lors de trois concerts les 22, 23 et 25 mai.

"Spontané"

Un groupe, un musée vide... C'est exactement la même logique que pour un autre fleuron français de la pop : Phoenix. Pendant le premier confinement, les quatre membres du groupe ont enregistré Alpha Zulu, leur dernier disque, au Musée des Arts Décoratifs. "Le lieu, c'est primordial, surtout sur cet album, confirme Christian Mazzalai, guitariste. On voulait aller à l'opposé du dernier album, évidemment, et chercher un nouveau territoire vierge et se retrouver dans ce musée à vide, comme quatre enfants à courir dans les couloirs. Et c'était très spontané en fait".

Une ouverture de plus en plus assumée



Quant aux Feu! Chatterton, ils ont également pu inviter des artistes pour des concerts in situ, dans des champs très éloignés du leur, que ce soit avec le rappeur Prince Waly ou le Trio Xenakis, qui fait plutôt dans la musique contemporaine. Pour Sébastien Wolf, guitariste de Feu! Chatterton, "il s'est passé plein de trucs. La résidence dans le Louvre, ce n'était pas que du Feu! Chatterton. L'idée, c'était aussi d'inviter d'autres artistes à créer des choses avec nous ou pas. Il y a une ouverture, l'idée, c'est de s'ouvrir aussi à d'autres disciplines."

"On sent que dans le Louvre, il y a une volonté d'aller chercher des choses nouvelles qui ne sont plus que ce que font les musées traditionnels autour de la musique classique." Sébastien Wolf, Feu! Chatterton, à franceinfo

Et puis, enfin, il y a l'exemple d'Albin de la Simone. Invité par le Musée d'Orsay sur plusieurs mois, et qui s'est inspiré de tableaux de l'exposition Manet / Degas pour certains titres de son dernier album, Les Cent Prochaines Années.

"On s'est dit que peut-être, je pourrais faire les concerts de la sortie de mon disque au musée, explique-t-il, et proposer par ailleurs des parcours où je pourrais moi-même faire visiter l'exposition en chantant des chansons et en les reliant à des tableaux. Le musée a été une source d'inspiration et un endroit où va naître mon disque." Et dans ce cas-là, musée comme musicien sont tous les deux gagnants, avec la création au centre du jeu.