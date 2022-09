"By Your Side" : Jeanne Added fait le choix de l'intime

Jeanne Added sort ce vendredi son troisième album, "By Your Side", après le triomphe du précédent qui lui avait notamment valu plusieurs Victoires de la Musique, dont celle de l'artiste de l'année. Avec ce nouveau disque, elle emprunte de nouveaux chemins, sans abandonner cette voix saisissante et magnétique.

Avec Jeanne Added, la voix s'emploie toujours comme la plus transparente des émotions. Depuis son premier album solo il y a sept ans, la chanteuse et musicienne, formée initialement au jazz, envisage sa musique uniquement comme un miroir de ce qu'elle ressent. Pas de raison de changer avec By Your Side, ce troisième album qui a commencé à voir le jour à l'orée du premier confinement, en 2020, juste avant la sortie d'un EP, Air. "Cet album, je n'ai pas d'autre façon de le décrire que comme une sorte de fin de cycle, confesse-t-elle. D'ailleurs ce n'était pas évident de l'écrire, car j'étais vraiment en train de le vivre au moment où je l'écrivais".

"Je croise les doigts pour que mon affect ait quelque chose en commun avec celui des autres." Jeanne Added à franceinfo

Par ailleurs, comme sur le titre bouleversant Au Revoir, cette sensibilité passe de plus en plus par le français, là où son chant était résolument anglophone.

Une sensualité davantage rentrée

Toutes les chansons de ce troisième album ont été enregistrées au studio Ferber, à Paris, au fil de discussions jusqu'au-boutistes avec une pointure de la chanson, Renaud Létang. Parmi les nouvelles pistes, moins d'envolées vocales : "J'ai essayé de chanter en studio comme d'habitude, avec beaucoup plus de projection mais la voix, comme je dis souvent, est une photo de là où on est, et elle ne suivait pas". Conséquence, Jeanne Added chante au creux de l'oreille, et elle-même le reconnaît aisément : "Il y a quelque chose de plus sensible et sensuel là-dedans".

"Pour la première fois j'ai senti une pression, de ma part et que d'autres m'ont mise, cette conscience que j'avais peut-être quelque chose à perdre." Jeanne Added à franceinfo

Un disque sensuel, donc, très beau, différent. Car Jeanne Added est désormais attendue, après le succès de Radiate, son album précédent couronné par deux Victoires de la Musique, parlant de pressions venues parfois de l'extérieur, qu'elle a réussi à évacuer car elles sont "contradictoires avec le fait d'écrire de la musique". Qu'elle se rassure, plus que sa musique, son retour est une réussite totale.

Jeanne Added sort son troisième album | La chronique de Yann Bertrand écouter

Jeanne Added, By Your Side (naïve). Album disponible. En tournée, notamment le 11 octobre au festival Nancy Jazz Pulsations et le 20 octobre au Grand Rex à Paris.