Rock en Seine : le groupe Rage Against the Machine annule sa venue au festival pour raisons médicales

"En raison de l’annulation de la tournée européenne du groupe Rage Against the Machine pour raison médicale, nous sommes au regret d'annoncer l'annulation de la journée du mardi 30 août 2022". C'est avec ces quelques mots publiés sur Twitter que les organisateurs de Rock en Seine déplorent l'annulation du concert du groupe de rock américain.

Cela devait être l'unique concert de Rage Against The Machine en France en 2022. À la suite de la triste annonce de son annulation, le festival parisien Rock en Seine a fait savoir que toute cette journée était par conséquent annulée, indiquant par ailleurs que les spectateurs pourront se faire rembourser leurs billets. Ce dernier jours du festival devait également accueillir les groupes de punk Frank Carter and the Rattlesnakes et Pogo car Crash Control, les rappeurs de Ausgang et Run the Jewels, le duo rock franco-américain Parlor Snakes et le groupe de Liverpool Crawlers.

Le chanteur Zack de la Rocha sommé de prendre du repos

"Suite à un avis médical, il a été recommandé à Zack de la Rocha de ne pas assurer la partie britannique et européenne de la tournée Rage Against The Machine d’août et septembre 2022. C’est avec une grande déception que nous annonçons cette annulation. Rage Against The Machine terminera sa tournée au Madison Square Garden les 11, 12 et 14 août, puis Zack devra rentrer chez lui pour se reposer et se rééduquer. Les vols, le temps de voyage et le programme rigoureux au Royaume-Uni et en Europe sont tout simplement trop risqués pour un rétablissement complet. Nous sommes vraiment désolés pour tous nos fans qui ont attendu des années pour nous voir et nous espérons que Rage reviendra bientôt", a annoncé le groupe dans un message posté ce 11 août sur Instagram. La tournée du groupe recommencera en février 2023, mais aux États-Unis.