États-Unis : les plages de Malibu, un ruban de sable face au Pacifique très prisé par les stars

Durée de la vidéo : 5 min

Direction les plages de Malibu, en Californie, une ville devenue célèbre grâce à une série dans les années 90. Elles sont aussi devenues le refuge des plus grandes stars.

C’est un ruban de sable fin, protégé par les montagnes d’un côté, et offert aux assauts de l’océan Pacifique de l’autre. Malibu (Californie, États-Unis), refuge des stars d’Hollywood et légende pour les amateurs de surf, est un condensé de vie made in Californie. Comment la cité balnéaire de 10 000 habitants est devenue une source de fascination partout dans le monde ? "Jusqu’au début des années 90, les gens qui achetaient à Malibu étaient ceux qui n’avaient pas forcément les moyens d’habiter plus près de Los Angeles", raconte David Oakes, guide touristique.

Le repère des stars

Une série a changé la donne. Durant 10 ans, Baywatch (Alerte à Malibu) a fait la réputation de la ville. Des dizaines de millions de personnes l’ont suivie. Depuis, de nombreuses stars sont venues s’installer ici. En mai 2023, Beyoncé et Jay-Z ont acheté pour 200 millions de dollars une somptueuse villa, devenue la propriété la plus chère jamais vendue en Californie. Ils ont d’autres voisins célèbres, comme Cindy Crawford, Leonardo DiCaprio ou Lady Gaga. "Quand les stars viennent ici elles savent qu’elles seront au calme, que les gens ne les harcèleront pas", dit David Oakes.