Seine-Maritime : la saison des coquilles Saint-Jacques démarre en douceur

Les coquilles Saint Jacques sont de retour sur les étals de marché en Bretagne et en Normandie. Reportage à Dieppe, en Seine Maritime.

La pêche à la coquille Saint-Jacques est ouverte depuis le 2 octobre. Dans la matinée du mercredi 4 octobre, au marché aux poissons de Dieppe (Seine-Maritime), les premières sont en vente. Un or blanc à 6 euros le kilo, pour des coquilles entières. Pour le kilo de noix, il faut compter 35 euros. Les prix sont plutôt similaires aux années passées, selon Véronique Gaillard, vendeuse. "Chaque année, nous commençons dans une fourchette de prix équivalente à cette année. Plus on va avancer sur le mois de décembre, plus les coquilles vont augmenter", explique-t-elle.

Une pêche "pas tout à fait mirobolante"

Les premières coquilles sont arrivées dans la nuit. La saison commence en douceur. "La pêche n’est pas tout à fait mirobolante par rapport à ce qui était annoncé en amont", commente Laetitia Bourcier, vendeuse. Les premiers chalutiers rentrés sont sur le point de repartir. D’ici la fin de semaine, la mer devrait se calmer et la récolte s’améliorer.