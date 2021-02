Cinéma, musique, théâtre, séries, littérature : quels sont les événements et festivals décalés ou annulés par le Covid-19 pour 2021 ?

Après l'annonce jeudi de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot d'un cadre pour la tenue des festivals cet été, à savoir une jauge maximale de 5 000 personnes assises et distancées, l'agenda des évènements culturels prévus en France en 2021 a encore été chamboulé. Voici ce qu'il en est en date du samedi 20 février.

Cinéma

Le Festival de Cannes, plus important festival de cinéma au monde, qui se tient traditionnellement en mai, a décidé de décaler son édition 2021, désormais prévue du 6 au 17 juillet, plutôt que de risquer une seconde annulation (après celle de 2020), en cas de situation sanitaire trop dégradée au printemps.

Musique

Solidays (228.000 spectateurs en 2019 en région parisienne) est devenu début février le premier des grands festivals musicaux de l'été à annoncer son annulation (pour la seconde année consécutive), à l'instar de grands événements à l'étranger comme Glastonbury en Angleterre ou Coachella aux Etats-Unis.



Après l'annonce le 18 février d'une jauge limitée à 5.000 spectateurs assis et distanciés, le Hellfest festival spécialisé dans le métal (180.000 spectateurs en 2019 en Loire-Atlantique) et Garorock (162.000 personnes en 2019, en Lot-et-Garonne) ont également jeté l'éponge.



En revanche, les Vieilles Charrues (270.000 spectateurs, en Bretagne) se sont réinventées, annonçant "10 soirées de concerts, du 8 au 18 juillet" au lieu des quatre journées prévues initialement, pour se conformer aux nouvelles règles. Le patron du festival des Francofolies de La Rochelle, prévues du 10 au 14 juillet, se montrait optimiste et devrait maintenir son édition 2021 d'une façon ou d'une autre.



Les regards se tournent maintenant vers Les Eurockéennes prévues du 1er au 4 juillet (128.000 personnes en 2019 à Belfort en Bourgogne-Franche-Comté) et vers le festival francilien We Love Green prévu du 3 au 6 juin (80.000 personnes en 2019 au bois de Vincennes) qui n'ont toujours pas pris de décision.

Théâtre

Alors que les théâtre sont fermés depuis le 30 octobre, Le Festival d'Avignon (150 000 personnes en 2019), annulé l'an passé en raison de la crise sanitaire, maintient sa 75e édition prévue du 5 au 25 juillet 2021. La programmation doit en être dévoilée fin mars. Le Festival off d'Avignon est également maintenu du 7 au 31 juillet et espère "une édition solidaire" et "de relance" pour les compagnies.

Littérature et BD

Le Salon Livre Paris, annulé en 2020, projette une nouvelle édition du 28 au 31 mai 2021. Mais une forte incertitude plane sur cet événement qui se tient d'habitude à Paris Expo Porte de Versailles.



Dans la BD, le Festival d'Angoulême, normalement en janvier, a décerné son palmarès à huis clos à cette date et prévoit une édition en plein air du 24 au 27 juin. Le festival de la BD de Bastia, initialement prévu en mars, s'est décalé à mi-septembre.

Musées et expositions

La Foire d'art moderne et contemporain Art Paris, qui a lieu normalement chaque printemps est reportée du 9 au 12 septembre. Déjà les organisateurs avaient été contraints de faire de même en 2020 en raison du premier confinement.



Au Centre Pompidou, Matisse comme un roman, grande rétrospective de l'oeuvre du peintre, s'achève le 22 février, après n'avoir ouvert que dix jours à l'automne.



Le projet de l'artiste d'origine bulgare Christo, décédé l'an dernier aux Etats-Unis, d'un Arc de Triomphe empaqueté doit voir le jour place de l'Etoile avec un an de retard, du 18 septembre au 3 octobre.



Reportée à deux reprises, l'exposition photo consacrée au noir et blanc qui devait se tenir au Grand Palais, n'a pas pu rencontrer son public: elle sera remballée avant la fermeture du Grand palais pour travaux jusqu'en 2024. Le public peut cependant découvrir l'exposition via une visite virtuelle interactive, sur réservation.



La Fondation Louis Vuitton a annoncé le report de mai à octobre de son exposition La Collection Morozov. Icônes de l'art moderne, l'une des plus importantes collections d'art impressionniste et moderne, qui n'a jamais été présentée hors de Russie. Elle était initialement prévue de février à juillet.



Bourse de commerce: l'inauguration du bâtiment situé dans le quartier des Halles à Paris, qui doit abriter les collections du milliardaire breton François Pinault, a été reportée à une date indéterminée.

Séries

Séries Mania à Lille, le plus gros festival de séries en France, dont l'édition 2020 a été annulée en raison du coronavirus, a reporté pour la deuxième fois son édition 2021. Initialement prévue en mars, puis au printemps, elle est désormais fixée du 26 août au 2 septembre.



Canneseries, l'autre grand festival international de séries implanté en France, est lui aussi décalé. Prévue au départ du 9 au 14 avril, sa "saison 4" est programmée du 8 au 13 octobre à Cannes.

Danse

Les Etés de la danse, qui invite chaque année des compagnies de ballet du monde entier, a annoncé l'annulation de son édition 2021 dans laquelle devaient se produire l'English National Ballet (avec "Giselle" du chorégraphe Akram Khan) et le Dutch National Ballet (avec "Cendrillon" de Christopher Wheeldon) au Théâtre du Châtelet.