Musique : le Hellfest annule son édition 2021 prévue les 18, 19 et 20 juin

"Face aux incertitudes de la situation sanitaire à venir et aux dernières réglementations gouvernementales pour les festivals, nous sommes contraints d’annuler l’édition 2021 du Hellfest des 18, 19 et 20 juin prochains", annoncent dans un communiqué les organisateurs de ce festival qui se tient à Clisson en Loire-Atlantique.

>> Covid-19 : suivez les dernières informations sur l'épidémie dans notre direct

La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a évoqué jeudi la tenue de festivals cet été, mais en plein air avec des spectateurs assis et une jauge réduite à 5 000 personnes. "Nul doute qu’il sera possible pour de nombreux événements de musique classique, de danse, de théâtre et autres de s’adapter. Mais nous concernant, ces critères rendent impossible l’organisation de notre événement en 2021, nous obligeant ainsi à reporter une fois de plus notre édition anniversaire", expliquent les organisateurs du Hellfest.

"Un festival se doit d’être un espace de liberté, où les interactions sociales et l’esprit de fête ne peuvent être sacrifiés sur l’autel d’une épidémie. Ce qui est proposé est d’organiser des festivals aseptisés et sans vie pour dire que cela est autorisé." Les organisateurs du Hellfest communiqué

Se refusant à blâmer le gouvernement, les organisateurs s'inquiètent toutefois des conséquences des décisions politiques sur le monde de la culture évoquant "un été qu’on oserait qualifier de moribond et mortifère pour les festivals et la culture en général" constatant "une fois de plus que les esthétiques musicales, à destination de la jeunesse essentiellement, vont être durement touchées l’été prochain". Les organisateurs promettent toutefois de trouver une manière d'exister cet été.