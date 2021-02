DIRECT. Covid-19 : "A ce stade, il est important que le couvre-feu reste en place", assure Gabriel Attal

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: "Il nous faut des vaccins en masse pour vacciner massivement, c'est quelque chose que nous attendons de pied ferme."



Olivier Véran se rendra demain dans les Alpes-Maritimes, un des départements français où le taux d'incidence du virus est le plus élevé. Ce matin, sur franceinfo, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes dit attendre des "annonces fortes".

: Les festivals assis, ça marche pour le festival de Cannes (d'ailleurs 5000 personnes pour ce festival aussi?) ou des concerts de musique plus classiques. Un festival de musique c'est une ambiance, c'est pas qu'écouter un artiste sagement assis, sinon ça je peux déjà le faire depuis mon canapé. Une annonce pour ne pas dire non aux organisateurs, et en cas d'annulation ou report, plus de soutien de l'Etat ? La culture c'est pas que Benjamin Biolay, les musées et les opéras, c'est très varié et ils n'ont pas tous le même public. D'ailleurs très surpris de voir franceinfo parler de Gojira (même s'il existe d'autre groupes français mais bon on va pas trop en demander, merci).

: Comment apprécier Gojira assis ?!

: Hellfest : Tellement blasé, ce festival était la seule bouffée d'oxygène envisageable

: Dans les commentaires, plusieurs habitués du Hellfest se désolent de la très probable annulation du festival de métal cette année. Hier, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a indiqué que les festivals de l'été ne pourraient se tenir qu'avec 5 000 spectateurs assis. Une configuration que l'organisateur du Hellfest n'envisage pas tant elle tranche avec l'esprit de l'événément.

: Pour sa première participation à une réunion du G7 tout à l'heure, organisée par visioconférence et centrée sur la pandémie de Covid-19 et le climat, le président américain Joe Biden va promettre une aide américaine de 4 milliards de dollars au projet Covax, qui vise notamment à fournir des vaccins à des pays à faibles ou moyens revenus.

: En attendant, monsieur le proviseur tente de faire au mieux pour s'adapter à la situation. Comme au supermarché du coin, il fait régulièrement des annonces avec le micro central de l'établissement pour donner les dernières instructions.





: En début de semaine, un élève du lycée Louis-Vincent est venu trouver sa prof de Français pour lui résumer la situation avec humour : "Madame, ici, c'est 'Koh Lanta', faut qu'on reste les derniers debout." La situation n'amuse pourtant pas vraiment les parents d'élèves. "Nos enfants ne nous disent plus qu'ils vont en cours, mais à une 'Covid party'", s'agace l'un d'eux.

: Avec un quart de ses professeurs actuellement placés à l'isolement, le lycée Louis-Vincent de Metz est devenu malgré lui le symbole de la tension sanitaire observée en Moselle, où les indicateurs de l'épidémie sont encore plus dans le rouge que partout ailleurs en France. Les couloirs de l'établissement paraissent bien vides par endroits. Voici mon reportage.









: Le porte-parole du gouvernement, comme Olivier Véran hier, rejette l'idée d'un confinement des personnes âgées, alors que des membres du Conseil scientifique plaident pour des mesures "plus spécifiques" pour les personnes vulnérables. "Ce sont les personnes qui sont déjà les plus confinées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on ne peut plus sortir faire les courses ? Recevoir une aide à domicile ? Ça semble très compliqué", commente Gabriel Attal.

: Le protocole sanitaire de l'Education nationale sera mis à jour "dans les prochains jours" pour l'adapter à la nouvelle consigne d'isoler les personnes positives dix jours plutôt que sept, indique Gabriel Attal.

: "Le couvre-feu a permis de stabiliser la situation sanitaire (...) mais la situation reste fragile et elle peut repartir à tout moment. A ce stade, il est important que le couvre-feu reste en place."



Dans les "4 Vérités" sur France 2, Gabriel Attal répond à la question que vous êtes nombreux à nous poser sur le maintien du couvre-feu. Il n'évoque aucune date de fin, mais assure qu'avec la progression de la vaccination, "on peut espérer que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on puisse commencer à alléger les restrictions".

: "Le Conseil scientifique se divise", pointe Le Figaro. Pour la première fois, ses membres prennent publiquement des positions divergentes : cinq d'entre-eux ont plaidé hier pour ne confiner que les personnes vulnérables, tandis que d'autres défendent une stratégie "zéro Covid".







: Je vous rappelle les principales actualités de ces dernières heures :



#MARS Un moment historique pour la conquête spatiale. Après sept mois de voyage et "sept minutes de terreur", le robot Perseverance de la Nasa a atterri hier soir dans le cratère Jezero sur Mars.



Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé l'allongement de la durée d'isolement de 7 à 10 jours pour les patients testés positifs au Covid-19. Comment expliquer cette décision ? Eléments de réponse.





Une enquête préliminaire pour "viols" a été ouverte à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor, a indiqué une source judiciaire à France Télévisions, confirmant une information du Parisien.





Seul club français encore engagé en coupe d'Europe avec le PSG, Lille a laissé filer son avantage en fin de match et s'est incliné 2-1 à domicile face à l'Ajax Amsterdam, hier, en match aller des 16e de finale de la Ligue Europa.