Festival de Cannes 2024 : le dernier film de Kevin Costner raconte "la promesse de ce que l’Amérique pouvait être pour ceux qui ont émigré d’Europe"

Dimanche 19 mai, "Horizon", le dernier film de Kevin Costner, sera projeté hors compétition au Festival de Cannes. Le 20 Heures l’a interrogé à cette occasion.

Le dernier long-métrage de Kevin Costner raconte l’histoire de l'Amérique en quatre épisodes, à travers la saga des colons qui sont partis à la conquête de l’Ouest. Pour le réalisateur américain, "c'est plus la promesse de ce que l’Amérique pouvait être pour ceux qui ont émigré d'Europe". Selon lui, "on leur a promis qu’il y avait aux États-Unis plus de terres qu’on pouvait l’imaginer. On leur a promis que si vous étiez suffisamment tenace, suffisamment fort, vous pouviez en devenir le maître."

Une large place pour les femmes

Le film met notamment en scène sept actrices aux rôles forts. "On ne peut pas avoir d’histoire sur la conquête de l’Ouest sans inclure les femmes. Ça me semblait normal", affirme Kevin Costner. "Toutes les femmes qui regardent ce film, peut-être, se reconnaîtront et peut-être qu’elles auront l’instinct d’y amener leurs enfants", poursuit-il.